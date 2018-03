Congo-Kinshasa: Entité sportive - Felly Liyundula et Xavier Mpiana intègrent le comité exécutif de l'Epfkin

Le tableau affiche désormais complet à l'Entente provinciale de football de Kinshasa (Epfkin). Felly Liyundula et Xavier Mpiana viennent d'intégrer le comité exécutif de cette instance sportive, respectivement en qualité de 2ème Vice-président et Membre, aux termes des élections partielles qui ont eu lieu samedi 10 mars, au salon présidentiel du stade des Martyrs de la Pentecôte. Tout s'est déroulé dans la quiétude et la transparence.

Le 2ème Vice-président Felly Liyundula, candidat unique à son poste, a été élu avec 28 voix sur 31 votants. Xavier Mpiana Nzangwe en rivalité avec Célestin Longalonga, a obtenu 20 voix contre 10 pour son challengeur. Un bulletin a été déclaré nul pour avoir été coché en désordre. Après son élection, Felly Liyundula a exprimé toute sa joie d'intégrer en ce jour, le comité exécutif de l'Epfkin, où il entend apporter sa contribution et son expérience aux côtés des autres membres pour le développement du football kinois, en particulier, et congolais, en général. Le représentant de la Ligue de football de Kinshasa (Lifkin), Alain Busy, présent à ces élections, a salué l'organisation et la transparence qui ont régné dans la salle, et a souhaité fructueux mandat aux deux nouveaux élus.

De son côté, le Chef de division aux Sports et Loisirs, Justin Nanga Mbuiti, a, au nom du Gouverneur de la Ville de Kinshasa, et de son Ministre provincial des Sports, pris acte de ces élections, puis a félicité les élus, et leur a souhaité bon travail.

Pour rappel, aux dernières élections de l'Epfkin au mois de décembre dernier, organisées dans la salle polyvalente du centre d'handicapés physiques dans la commune de la Gombe, ces deux postes : 2ème Vice-président et un membre étaient restés vacants. Les candidats à ces postes n'avaient pas obtenu le suffrage demandé, soit la moitie des votants plus un, pour qu'ils soient élus. Pascal Mukala Mbumba, c'est de lui qu'il s'agit, candidat 2ème Vice-présent n'avait eu que 13 voix sur 35 votants.

Pour les autres postes, Jean Chrysostome Tshien Zing Zinghat avait été réélu avec 31 voix sur 35 votants pour un nouveau mandat de 4 ans. Guy Léonard Bantala Ngoma était porté 1er vice-président avec 30 voix sur 35 votants. Me Annie-Marthe Mputu Bufitshi à la trésorière avec 33 voix, Louis Kongolo Kaninda secrétaire adjoint avec 30 voix, et Billy Nsingi Ditutala comme membre avec 31 voix. Cependant, alors que le tableau affiche désormais complet à l'Epfkin, maintenant c'est son président Jean Chrysostome Tshien Zing Zinghat, qui doit céder son fauteuil, pour rejoindre la Lifkin, où il vient d'être élu 1er Vice-président aux côtés de Désiré Bonina.