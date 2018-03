Afrique: Moussa Faki rappelle le besoin de financer la sécurité du continent

"C'est la raison pour laquelle la question est toujours pendante au niveau du Conseil de sécurité des Nations unies et nous avons demandé le soutien actif, comme elle l'a fait par le passé, de la Russie sur ces questions fondamentales. Notamment pour financer l'AMISOM qui en est à son onzième année en Somalie et la nouvelle force conjointe du G5 Sahel", a ajouté Moussa Faki.

"Aujourd'hui, le continent est malheureusement devenu l'un des théâtres de la menace terroriste, des groupes mafieux ainsi que du radicalisme islamiste", a explique Moussa Faki. "Qu'il s'agisse de la corne de l'Afrique, du Sahel, du bassin du lac Tchad, de la Libye : des menaces sérieuses à la paix et à la sécurité ont pour théâtre notre continent. Il y a aujourd'hui la question du financement des opérations de soutien à la paix engagées par l'Union africaine. Malgré le caractère solide de leurs mandats, ces différentes missions manquent de financements prévisibles et pérennes."

C'est la seconde visite de Lavrov à l'Union africaine et celle-ci a été l'occasion de rappeler les liens anciens qui lient Moscou et le continent africain.

Copyright © 2018 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.