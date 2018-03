Cote d'Ivoire: Alternance 2020 - « Le réseau des cadres PDCI notre héritage » demande à Bédié d'être "disponible aux sollicitations des Ivoiriens (...) pour gouverner"

Le réseau des cadres PDCI notre héritage exprime son indéfectible attachement et sa fidélité à Henri Konan BEDIE et lui réaffirme son entière confiance dans la conduite de notre grand parti le PDCIRDA

- Considérant la vision et la clairvoyance de S.E Henri Konan BEDIE et son souci impérieux de léguer aux jeunes générations un PDCI plus fort, et capable de faire face aux défis et enjeux du futur ;

- Considérant la constance qui a toujours guidée les actions et les prises de décisions de S.E Henri KONAN BEDIE, faisant de lui un homme d'état soucieux de la préservation de la paix, de la stabilité politique, de l'unité nationale et partant, du développement de son pays ;

- Considérant le destin exceptionnel, et la riche expérience politique et professionnelle de S.E Henri Konan BEDIE ;

Dans une motion lors de la grande cérémonie d'hommage au président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci), Henri Konan, le samedi 10 mars 2018, à Yamoussoukro, des cadres de ce parti regroupé au sein du « réseau des cadres PDCI » ont exprimé leur « indéfectible attachement et fidélité » au président du parti. Avant de lui demander « instamment à Henri Konan d'être disponible aux sollicitations des Ivoiriens pour gouverner dans la paix, la cohésion, la stabilité et la prospérité de notre Nation. » Ci-dessous l'intégralité de la motion de soutien.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.