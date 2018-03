Congo-Kinshasa: A travers une descente sur terrain -bLimete - Lumeya met le doigt sur deux dossiers à problème

Il y a un an jour pour jour, aux environs de 17h, heure locale, deux experts des Nations unies, l'américain… Plus »

Ils sont conçus en violation de la loi parce qu'ils tablent sur la réunification du domaine public de l'Etat au domaine privé, comme le soutient la partie défenderesse de Sococoki. Après Funa, le Ministre des Affaires foncières a également visité la parcelle 712 à Limete 14ème rue Industrielle et une autre grande parcelle située à la 17ème rue Industrielle. Dans cette dernière concession de 3HA, 90 foyers y vivent. Malheureusement, la parcelle possède à elle seule 4 certificats d'enregistrements. Une entorse à la loi et un véritable conflit foncier. Les concernés devront également éclairer sur leurs titres auprès de l'autorité compétente.

A la suite des différentes explications lui apportées sur place, le Ministre a convoqué toutes les parties à se présenter dès ce lundi 12 mars dans son cabinet de travail, munies des titres de propriété. Zelo Yemweni, Directeur de cabinet du Ministre des Affaires foncières, a résumé l'action entreprise en ces termes : « le Ministre s'est déplacé avec le Ministre provincial pour se rendre compte de l'application de l'arrêté qui devrait constater les deux servitudes de passage sur les concessions Sococoki. On a vérifié là où devait en principe se situer les servitudes de passage et nous avons constaté qu'il y a effectivement obstruction.

Là, les avenues Forgeron et Maçon sont obstruées par cette concession connue autrefois sous la désignation de Ngunza. Cet état de chose viole la loi dès lors qu'en 2009, un arrêté du gouverneur de la Ville-Province de Kinshasa instruisait l'érection de deux servitudes de passage. Aujourd'hui disputées par les héritiers, la Sococoki n'a jamais été sujette à l'édification de ces dernières. Lundi 12 décembre, Lumeya-Dhu-Maleghi a convoqué les parties à son cabinet pour mettre fin à cette situation. Le deuxième dossier, lui, porte sur une parcelle située au numéro 712 à Limete où vivraient 90 foyers et dont près de 4 personnes prétendent détenir les certificats d'enregistrement. Ici, aussi, Me Lumeya-Dhu-Maleghi s'investit à faire toute la lumière afin de rétablir dans ses droits le vrai possesseur.

