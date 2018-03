Congo-Kinshasa: Elections 2018 - Germain Kambinga place la CENI sous haute surveillance !

Sous la férule de Germain Kambinga Katomba, le Centre, la toute nouvelle plateforme des partis et forces politiques non alignés et dont l'ascension fulgurante est palpable sur terrain, quelques mois seulement après son conclave de Nganda, était, le jeudi 8 mars dernier à la CENI.

A cette occasion, le Président du Centre en a profité pour inviter les responsables de cette institution d'appui à la démocratie au respect du calendrier électoral, tel que publié, le 5 novembre 2017. Pour le Centre, puisque tout est là, la voie des élections est balisée pour emboucher les trompettes en vue de la réalisation, le 23 décembre 2018, du choix des congolais pour leurs futurs dirigeants. Ainsi, l'alternance démocratique tant adulée par tous les assoiffés du pouvoir pourrait-elle se concrétiser de manière pacifique en RD. Congo. Le Centre qui a toujours prôné l'idée d'une table ronde politique pour vider les divergences, met, cette fois-ci, le cap sur les élections dont il insiste sur le respect strict des échéances fixées et annoncées.

Norbert Basengezi, le Vice-Président de la CENI, recevant la délégation de leaders du Centre en l'absence de Nangaa empêché, a axé sa communication sur plusieurs points précis notamment, les informations sur le processus électoral, les défis à relever, les préoccupations spécifiques, les autres points à évoquer ainsi que la visite guidée de la salle de machines.

Il a, en effet, présenté la cartographie électorale du pays tout en martelant que l'opération de la Révision du Fichier Electoral s'est bien passée et actuellement, la CENI avec plus de 46 millions d'enrôlés procède au traitement et à la consolidation des données des électeurs enrôlés afin de garantir le respect du principe de l'unicité de l'électeur dans le fichier électoral.

Pour sa part et au nom de la délégation du Centre, Germain Kambinga a remercié la CENI pour cette initiative participative des formations politiques au processus électoral avant de confirmer, sans ambages, l'engagement de sa plateforme politique au processus électoral.

Il est revenu, particulièrement, sur quelques préoccupations au sujet de l'enrôlement des congolais de l'étranger, de la machine à voter, du financement du processus électoral, de la garantie de la transparence électorale, des considérations politiques et de l'apport de la communauté internationale.

Kambinga a, enfin, invité la CENI à jouer totalement sa carte pour que les élections se tiennent effectivement à la date du 23 décembre 2018.

Les leaders du Centre en sont tellement sortis éclairés que cette visite leur aura permis de découvrir, à la fois, la salle de machines et de serveurs et de poser toutes les questions nécessaires. Désormais, plus rien ne peut ni bloquer le processus électoral, ni retarder son décollage.

Donc, le Centre, sans le moindre titillement, s'engage à se couper en quatre morceaux, pour participer au processus électoral.