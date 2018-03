Sénégal: Sur 275.000 demandeurs d'emplois enregistrés par an, seuls 6% sont qualifiés

Le maire de la commune de Ngayokhème, Mbagnick Ndiaye, par ailleurs ministre de l'Intégration africaine, du NEPAD et de la Francophonie, son collègue des Sports, Matar Bâ, des autorités administratives, et des élus locaux de la région avaient pris part à la cérémonie.

Le ministre en charge du PUDC a en outre souligné que les pays les plus avancés dans le monde doivent leur position à l'éducation et à la formation de leurs populations. "La jeunesse est une richesse", a-t-il rappelé.

"L'enjeu c'est la formation professionnelle, éduquer nos enfants, les former dans les métiers porteurs du gaz ou du pétrole pour aider les jeunes à sortir de la pauvreté et de l'ignorance", a-t-il expliqué.

"Il y a 275.000 jeunes demandeurs d'emplois qui arrivent par an sur le marché du travail et seulement 6% ont une qualification par rapport à un métier", a déclaré M. Diop au cours d'un forum axé sur l'impact social des réalisations de l'Etat dans la région de Fatick.

