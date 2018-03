Sénégal: Ligue 1 - Génération Foot reprend sa marche en avant

Dans l'autre match joué ce samedi, Diambars et Jaraaf ont fait match nul 1-1. La 16-ème journée se poursuivra ce dimanche avec Linguère-Stade de Mbour, Mbour PC-Ndiambour et lundi avec Dakar Sacré Cœur-Sonacos, AS Douanes-Casa Sports et Teungueth FC-GFC.

Menés au score, les "académiciens" ont renversé une bien pâle équipe de Niary Tally en donnant l'occasion à ses joueurs à vocation offensive, Cheikh Tidiane Sabaly, Amadou Dia Ndiaye et Malick Cissé de marquer chacun son but.

Dakar — Exemptée lors de la 15-ème journée de ligue 1, Génération Foot, leader et champion en titre, a repris sa course en tête samedi après sa large victoire 4-1 aux dépens de Niary Tally.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.