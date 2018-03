Cote d'Ivoire: Bictogo - « Guikahué, un irresponsable qui n'est plus capable de diriger le PDCI »

Photo: L'Observateur Paalga

Alassanne Ouattara en compagnie de Henri Konan Bédié

Adama Bictogo, vice-président Rdr a asséné ses vérités à Maurice K. Guikahué, secrétaire exécutif du Pdci et Jean Louis Billon également du Pdci, suite à leur sortie à Yamoussoukro, dimanche 11 mars 2018 à Abidjan lors d'un meeting.

« Un politicien de salon qui vient d'apprendre la politique se permet de dire que le parti unifié n'aura pas lieu avant 2020. Je lui demande et je vais le citer, je lui demande à Jean Luis Billon qu'il est encore trop petit pour parler de la politique. Je lui demande à Jean Louis Billon, parce c'est un politicien de salon, qu'il aille apprendre encore à jouer au bowling à l'Hôtel Ivoire parce que c'est ce qu'il sait faire.

Nous n'accepterons pas, parce que nous au Rdr nous avons la dignité, nous ne ferons pas la mendicité politique, c'est parce qu'au Rdr, la responsabilité de vos dirigeants, la responsabilité du président Alassane Ouattara, la responsabilité de madame Henriette Dagri Diabaté, la responsabilité du premier ministre Amadou Gon, la responsabilité de la secrétaire générale kandia Camara, et l'ensemble des vices présidents recommandent que pour notre pays, nous avons besoin de stabilité, nous avons besoin de paix.

Alors d'où vient celui-là, oui je m'adresse à mon frère Guikahué, qui par son intervention est un homme déjà passé. C'est un homme déjà passé. Comment vendredi soir, tu te mets ensemble avec Kandia pour dire nous allons aux sénatoriales, et il sort de là, et il va raconter n'importe quoi à Yamoussoukro.

Ça ne fait pas sérieux, Guikahué est simplement un irresponsable et le Pdci doit clarifier sa position avec Guikahué parce qu'il n'est plus capable de diriger le Pdci.

Le président Alassane Ouattara et le président Bédié ont défini un cadre, nous resterons dans ce cadre parce que le parti unifié se fera et s'il doit se faire sans Guikahué, Jean Luis Billon, et consorts, ce sera le cas, mais le Rhdp se fera avec le Pdci ; le Rdr, le Mfa, l'Upci, le Pit et tous les ivoiriens épris de paix.

Jeunesse féminine, il y a une seule chose qui vaille, nous n'accepterons plus jamais que Guikahué, Jean Louis Billon et tous ceux qui les suivent insultent impunément le président Alassane Ouattara, ils ne sont pas du même niveau. Nous n'accepterons pas. Le Rdr est digne et debout ». Affaire à suivre ...