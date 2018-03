Sénégal: Prix des matériaux de construction - Pas de variation sensibles au mois de Décembre 2017

Les prix des matériaux de construction n'ont connu de variations sensibles au mois de décembre 2017. En effet, la hausse des prix des matériaux d'électricité (+0,6%) est contrebalancée par la baisse des prix des matériaux pour le revêtement des murs et du sol (-0,2%) et des matériaux de plomberie et sanitaire (-0,1%).

En variation annuelle, ils se sont appréciés de 2,9%, note l'Agence nationale de statistiques et de la démographie(Ansd).

Les prix des matériaux d'électricité ont progressé de 0,6% au cours du mois de décembre 2017, sous l'effet de l'augmentation des prix des câbles VGV (+1,4%). En variation annuelle, ils ont progressé de 2,2%.

Les prix des matériaux de menuiserie ont augmenté de 0,1% comparés au mois précédent, sous l'effet de la hausse des prix des matériaux en métallique (+1,2%). Par rapport à la période correspondante en 2016, ils ont progressé de 1,7%.

S'agissant des prix des matériaux de base , ils n'ont pas connu de variations sensibles en décembre 2017. En effet, le repli des prix du fer (-0,9%) est compensé par la hausse des prix des graviers (+0,9%). En variation annuelle, ils se sont majorés de 4,5%.

Les prix de la peinture, au même titre que ceux des matériaux d'étanchéité sont demeurés stables au mois de décembre 2017. En effet, les prix de tous les produits de ces composantes sont restés inchangés par rapport au mois précédent. En comparaison à la période correspondante en 2017, ils ont respectivement évolué de -0,1% et +0,1%.

Les prix des matériaux de plomberie et sanitaire ont baissé de 0,1% au cours de la période sous revue. Cette baisse est tirée par celle des prix des tuyaux en plastique (-0,8%) et des coudes et Tés en plastique (-0,7%). Comparés au mois de décembre 2017, ils se sont majorés de 0,7%.

Les prix des matériaux pour le revêtement des murs et du sol se sont contractés de 0,2%, en rapport avec la baisse des prix des plinthes (-1,4%) et des carreaux sols (-0,1%). En variation annuelle, ils ont augmenté de 0,2%.