Cote d'Ivoire: Kandia met Guikahué au défi de se déterminer - La récréation est terminée

Au cours du même rassemblement, la secrétaire générale du Rdr a demandé des éclairages sur la position de Guikahué, secrétaire exécutif du Pdci

« Mais celui que je comprends moins, c'est Maurice Kakou Guikahué. Nous sommes tous deux membres du comité de haut niveau. Tous deux, nous sommes comptables des documents qui sont sortis de nos concertations, donc sa réaction me surprend.

Que lui secrétaire exécutif du Pdci puisse tenir les propos qu'il a tenus, ne peut que surprendre. C'est la raison pour laquelle Guikahué doit pouvoir clarifier les choses. Guikahué doit pourvoir lui-même se déterminer, il doit savoir ce qu'il veut.

On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Même pour arrêter les 33 listes du Rhdp, nous l'avons fait ensemble. Ou bien Guikahué est RHDP, ou il ne l'est pas. Ou bien on est Rhdp, on profite du Rhdp, ou bien on n'est pas pour le Rhdp, on ne doit pas profiter du Rhdp.

La récréation est terminée. Nous avons décidé de prendre nos responsabilités », a dit la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ambiance.