Ile Maurice: Roshi Bhadain - «50 ans après l'indépendance, c'est le chaos... »

Il y a 50 ans, Maurice accédait à l'indépendance, après plus de 150 ans de règne britannique. Or, force est de constater qu'«aujourd'hui, le pays fait face à un crise constitutionnelle et nage en plein chaos... » Ce constat, c'est celui de Roshi Bhadain.

Certes, une sortie de crise a été trouvée vendredi 9 mars, entre la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, et le Premier ministre, Pravind Jugnauth, dans le sillage de l'affaire Platinum Card. Face à la presse, ce dernier a indiqué que «la chef de l'État lui a dit qu'elle va démissionner».

Démission qui interviendra «peu après le 12 mars mais définitivement avant la rentrée parlementaire». Les récents tweets de la locataire du Réduit laissent toutefois planer le doute sur ses réelles intentions.

Ce que ne manque pas de relever le leader du Reform Party. Et comme si cela ne suffisait pas, il rappelle que le sort du Premier ministre, Pravind Jugnauth, est également incertain. Le Directeur des poursuites publiques ayant été autorisé à faire appel de l'acquittement de Pravind Jugnauth dans l'affaire MedPoint devant le Privy Council. «L'avenir de notre Premier ministre sera décidé à Londres, par les Laws Lords du Conseil privé de la reine.»

Ce n'est pas tout. L'ex-Premier ministre, Navin Ramgoolam, doit aussi en découdre en Cour. Une affaire qui, selon Roshi Bhadain, risque fort de se retrouver devant le Privy Council. «All of this, whilst Mauritius is legally fighting with London over the Diego Garcia issue!»

Tout cela fait dire à Roshi Bhadain qu'il est temps pour les Mauriciens de se réveiller. «L'heure est venue pour le changement.» Un changement qu'incarne, insiste-t-il, le Reform Party.