Tunisie: ESS - Remettre le bleu de chauffe !

De fait,l'enjeu est capital pour Ammar Jemal et consorts, qui savent pertinemment que la grandeur de leur club, dont ils sont dépositaires, se nourrit de grands objectifs.

Leur mission est loin de tout repos face à un CA, certes, malmené par la lourde défaite essuyée en coupe de la CAF, mais ayant le vent en poupe en championnat et plus que jamais proche d'une participation à la prochaine édition de la Ligue des champions.

Concentration et équilibre

Dans le camp d'entraînement de la bande à Madhoui,il est vrai qu'on a entretenu des discussions et des «briefings» aussi multiples qu'enrichissants afin de cerner les causes de la chute du régime de l'équipe et la décompression mentale pénalisante enregistrées lors de la seconde période face à Plateau United ; mais il est opportun de relever que les mots d'ordre entre joueurs et staff technique, en prévision de la rencontre décisive de cet après-midi, étaient la concentration optimale dans les différentes phases du match et quelle que soit la tournure des événements, mais aussi l'obligation de jouer équilibrés dans les séquences de repli défensif et dans le déclenchement des manœuvres offensives. Une telle consigne dictée par la présence d'éléments rapides et alertes chez les Clubistes, en l'occurrence Saber Khélifa, Khéfifi et Ghazi Ayadi. De fait, des consignes bien précises ont été données à tous les joueurs et, notamment, ceux qui vont composer la ligne médiane afin de jouer solidairement, mais aussi rapidement afin de créer l'effet de surprise.

Tous au rendez-vous

Pour faire face à son adversaire du jour, le staff technique de l'Etoile pourra compter sur la totalité de son effectif avec notamment la certitude de pouvoir compter sur les services des éléments de base, tels que Bangoura, Bédoui, Chermiti et Msakni qui semblent totalement rétablis de leurs bobos physiques.