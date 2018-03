Tunisie: Faire échouer les plans criminels

D'ailleurs, c'est le cas pour la plupart des autres actes de vandalisme ou de vols. Il s'agit souvent d'anciens élèves exclus ou ayant décroché. Parfois ce sont des élèves encore inscrits dans l'établissement.

La riposte du ministère

Mais le fait que ces incendies se déclenchent, coup sur coup, dans des internats situés dans une zone géographique connue par les dangers venant de groupes criminels pose un nouveau défi aux autorités.

Il n'est plus question de s'interroger sur le pourquoi et le comment de ces crimes. Il faut passer à l'action. Le Ministère de l'Education est conscient de son rôle et se prépare à riposter par les moyens qui sont en sa possession. D'abord, il s'agit de s'adresser aux élèves concernés. À ce propos, tous les internes seront convoqués pour assister à des réunions de sensibilisation en vue de leur expliquer les enjeux de cette étape cruciale et inédite pour notre pays. Les filles devront être les plus touchées par cette campagne parce qu'il est évident que ce sont elles les premières visées par cette nouvelle stratégie adoptée par ces bandes qui utilisent des jeunes pour commettre leurs forfaits.

Les enquêtes auraient démontré, justement, que des élèves auraient été contactés par des personnes (dont l'identité sera dévoilée) qui leur auraient versé des sommes d'argent pour acheter de l'essence et mettre le feu aux dortoirs.

Des échantillons relevés sur les lieux incendiés ont, même, été envoyés à l'étranger pour être examinés, afin d'avoir le maximum d'informations et mieux cerner les profils des auteurs présumés et, surtout, des commanditaires.

Les autorités régionales, à travers les Commissariats régionaux de l'éducation, sont appelées à plus de vigilance en mobilisant les différents cadres de la famille éducative à se tenir prêts à toutes les éventualités.

En attendant le déroulement des enquêtes en cours, des mesures concrètes seront visibles sur le terrain. Désormais, il sera procédé à des fouilles des effets à introduire dans les institutions et, en particulier, dans les endroits les plus sensibles, comme les dortoirs.

Caméras de surveillance

Quant au recours possible à l'installation de caméras de surveillance, il semble que les autorités ne manifestent pas, suffisamment, leur adhésion. On invoque le coût élevé de tels équipements. Si l'on sait qu'il existe près de 350 internats, on comprend mieux les réticences des responsables.

Mais à bien voir les choses, d'aucuns estimeraient que la mise en place d'un réseau de surveillance par caméras serait, à moyen terme, très profitable. Qu'on en juge. Les multiples dégradations et vandalismes, causés quotidiennement, coûtent plus cher. Or l'installation de ces équipements permettrait de rassurer l'ensemble des élèves et des personnels exerçant dans ces institutions éducatives. Elles pourraient, même, contribuer à dissuader tout acte malveillant et à diminuer les risques de violence et d'incivilité.

De telles pratiques sont, de plus en plus, courantes dans plusieurs villes du monde et ne posent aucun problème d'incompatibilité avec le respect des libertés individuelles comme on a tendance à l'évoquer chez nous dès qu'il s'agit de chercher à garantir davantage la sécurité des tunisiens. Sous les divers prétextes de la défense des droits et des libertés, on se permet tout, y compris de faire obstruction à des mesures qui n'ont, de toute évidence, comme finalité que de préserver la sécurité.

En outre, il serait bon de diminuer la pression maintenue sur l'école par les syndicats. Ce climat qui perdure et qui est devenu habituel devrait laisser place à plus de sérénité autant chez les élèves que chez les enseignants et le reste des cadres éducatifs.

Autrement, ce climat risquerait de constituer un allié objectif de ceux qui veulent saper les fondements de l'école.