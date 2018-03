Tunisie: Le prix des viandes a dépassé les bornes !

Concernant les produits autres que les céréales, une évolution importante a été enregistrée notamment pour les huiles végétales qui ont connu une hausse de 24,5% en volume et de 20,9% en valeur. C'est aussi le cas pour le sucre dont les importations ont évolué de 73,6% en volume et 35,2% en valeur. La Tunisie importe également du lait et ses dérivés avec une hausse en volume de 14,3% et de 95,0% en valeur. Pour ce qui est de la viande, les quantités achetées de l'étranger se sont accrues de 100% !

Des produits coûteux

Fait nouveau, les prix moyens à l'importation ont augmenté de... 500,0% pour la viande. Ce produit coûte très cher à l'Etat qui est obligé de dépenser des sommes faramineuses en devises pour acheter de la viande et réguler le marché.

L'Onagri conclut que la part des exportations alimentaires par rapport aux échanges commerciaux extérieurs du pays a augmenté de 4,9 points de pourcentage par rapport à janvier 2017, affichant ainsi 15,4% en janvier 2018. La part des importations alimentaires par rapport aux échanges commerciaux extérieurs du pays a diminué, quant à elle, de 4,2% points de pourcentage pour s'établir 9,3%.

Pourtant, les agriculteurs font de leur mieux pour augmenter la productivité, même s'ils sont confrontés à plusieurs problèmes qui ont trait à l'accès au financement, à la disponibilité de l'eau et des intrants. Du côté officiel, on annonce la poursuite de la réalisation de nouveaux barrages pour la mobilisation de l'eau au profit de l'agriculture irriguée. En Tunisie, le secteur dépend dans une large mesure des conditions climatiques. Une sécheresse prolongée ou des inondations peuvent endommager la récolte et mettre les agriculteurs dans une situation embarrassante.

D'où l'importance du Fonds des calamités naturelles qui va être d'un grand apport pour les agriculteurs sinistrés. Du travail en profondeur doit être fait pour restructurer notre agriculture et lui permettre d'accroître la production, même si les prix pratiqués sur le marché ne sont pas toujours encourageants pour les agriculteurs.