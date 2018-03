Tunisie: Djerba, les mosquées ibadites

Axel Derricks, né en Belgique, vit et travaille à Tunis. Entre l'essai documentaire et l'art, ses photographies cherchent à saisir des tranches de vie dans un style authentique.

Après avoir entamé un parcours intensif cumulant expositions, éditions et reportages, le désir de privilégier le temps long l'amène à se consacrer à trois sujets qu'il peut ainsi traiter en profondeur : «Le pays des hommes intègres» pour lequel il sillonne depuis plus de 15 ans le Burkina Faso ; «Dunes», une saisie esthétique des déserts et enfin «Ibadisme». Depuis un coup de cœur en 2009 dans la vallée du Mzab (Algérie) pour l'architecture ibadite, il s'est donné pour mission de couvrir tous les sites ibadites reculés de Libye, d'Algérie, d'Oman et de Tunisie, et spécialement de l'île de Djerba.

Quant à Virginie Prevost, après des études en histoire de l'art, en islamologie et en histoire des religions, a défendu en 2002 à l'ULB (Belgique) une thèse de doctorat consacrée aux Ibadites du Sud tunisien entre le VIIIe et le XIIIe siècle. Ses recherches visent à apporter une nouvelle interprétation de l'histoire du Maghreb médiéval, en opposant à la version communément admise le témoignage essentiel et souvent négligé des historiens ibadites d'origine berbère. Elle s'intéresse à tous les aspects de la civilisation ibadite, ancienne et contemporaine, et tout spécialement à l'architecture qu'ils ont créée ou influencée au Maghreb et notamment à Djerba.

Elle a écrit «L'aventure ibadite dans le Sud tunisien, VIIIe-XIIIe siècle». Effervescence d'une région méconnue (Helsinki, Academia Scientiarum Fennica, 2008), Les Ibadites. De Djerba à Oman, la troisième voie de l'islam (Turnhout, Brepols, 2010) et Les mosquées ibadites du djebel Nafûsa. Architecture, histoire et religions du nord-ouest de la Libye, VIIIe-XIIIe siècles (Londres, The Society for Libyan Studies, 2016).