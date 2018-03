Tunisie: Attention à la marche...

L'arme du contre...

Afin d'assurer le maximum de réussite dans cette confrontation qui sera très disputée, Kasri, qui a réussi auparavant ses voyages au Sud, a pris toutes les dispositions tactiques pour éviter un nouveau faux pas devant l'ESZ avide de rachat et qui a besoin des points de la victoire pour espérer sortir du gouffre du classement. En ce sens et tout en restant fidèle à ses choix, notamment lorsqu'il est question d'un déplacement, le coach usémiste optera pour la prudence derrière et le contre devant. Autrement dit, contenir les assauts de l'adversaire, le faire douter et puis le contrer rapidement pour le surprendre. Côté formation, il reconduira à un élément près la formation alignée contre l'EST, mais avec une autre occupation plus rationnelle, notamment en phase de repli.

La défense, qui aura la lourde tâche d'assurer une couverture et un marquage strict des attaquants adverses, sera articulée autour de Bédéri dans les bois, Mechmoum à droite, Timoumi préféré à Ben Romdhane à gauche et la paire Hichri-Dziri dans l'axe. Ce premier rideau sera consolidé par un entrejeu à la fois compact et travailleur, composé de Sabbahi et H. Dziri qui sera en ballottage avec Hadda, complètement rétabli. Leur travail de sape sera fignolé par Mosrati et Messaïdi, appelés à profiter au maximum des espaces pour bien servir le duo d'attaque Kabbou, très rapide sur le contre, et Ben Hassine appelé à être plus lucide, voire tranchant dans son geste final pour espérer trouver la faille.

Formation probable

Bédéri, Mechmoum, Timoumi (Ben Romdhane), Dziri, Hichri, Sabbahi, H. Dziri (Hadda), Mosrati, Messaïdi Kabbou et Ben Hassine (Soussi).

N.B.: ESZ-USM se déroulera aujourd'hui à Zarzis à partir de 14h30.