Tanzanie: Le président Magufuli promet de réprimer d'éventuelles manifestations

Sur les dix pays du monde les plus concernés par le délit, cinq sont situés en Afrique, selon un… Plus »

L'Église dit craindre que les atteintes à l'Etat de droit ne débouchent sur « la haine et la division », qui pourraient à leur tour menacer la paix et l'unité nationale.

« Il y a des gens dans ce pays qui veulent provoquer une situation de crise. Ils ne veulent pas d'un processus politique en bonne et due forme. Ils veulent descendre dans la rue tous les jours. Je tiens à les mettre en garde : s'ils essaient de manifester, nous allons régler leur affaire et ils pourront toujours s'en plaindre à leurs parrains », a déclaré le président tanzanien.

En Tanzanie, les libertés publiques continuent de reculer : un opposant a récemment été condamné à cinq ans de prison pour outrage au chef de l'État. D'autres ont eu moins de chance et sont toujours portés disparus. Des partis d'opposition et des défenseurs des droits de l'homme envisagent d'appeler les Tanzaniens à manifester.

Des opposants tanzaniens se sont récemment élevés contre les atteintes à la liberté d'expression ciblant des parlementaires et même des artistes. Le président John Magufuli accuse ses détracteurs de vouloir organiser des manifestations dans l'espoir de déstabiliser son gouvernement et affiche un message de fermeté.

