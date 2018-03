Ile Maurice: Pravind Jugnauth - «Miracle économique il y a eu et il y a»

Maintenant, «l'heure est venue pour Maurice de se réinventer si nous voulons devenir un pays à revenu élevé», avance le chef du gouvernement. «Il nous faut adopter et nous adapter aux nouvelles technologies», entre autres, soutient-il. Maurice explore, par ailleurs, plusieurs avenues de coopérations avec divers pays, notamment concernant le changement climatique, la lutte contre la piraterie, etc.

Une progression qui n'aurait pas été possible sans la discipline et le dur labour de tous. Le Premier ministre souligne, dans la foulée, la contribution de nos partenaires économiques, dont la Commission de l'océan Indien et les pays francophones avec qui Maurice a tissé des liens. «L'Inde et la Chine nous ont également été d'une grande aide dans notre développement infrastructurel», affirme Pravind Jugnauth.

«Sir Anerood Jugnauth a dit qu'il y a eu un miracle économique. Et je peux vous dire que miracle il y a.» Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, intervenait, ce dimanche 11 mars, au banquet d'État organisé au centre Swami Vivekananda, en l'honneur du président de l'Inde, Shri Ram Nath Kovind. Ministres et le corps diplomatique étaient également de la partie, dont le secrétaire d'État aux Affaires étrangères de France, Jean-Baptiste Lemoyne.

