Ile Maurice: Shri Ram Nath Kovind aux jeunes - «L'avenir est entre vos mains»

«En Inde, les jeunes sont très actifs. Ils ont confiance en eux et créent beaucoup de start-ups.» D'où le message que le président indien a voulu adresser à la jeunesse mauricienne. «L'avenir est entre vos mains», déclare Shri Ram Nath Kovind.

C'était lors d'une cérémonie au Mahatma Gandhi Institute, organisée en collaboration avec les ministères de l'Éducation et de la Jeunesse et des sports, à laquelle a participé un rallye de jeunes, ce dimanche 11 mars. Selon le président de la Grande péninsule, qui a atterri à Maurice peu avant 14 heures cet après-midi, l'éducation et la paix sont des facteurs primordiaux pour le progrès d'un pays.

Il s'est, par ailleurs, dit très heureux de se trouver à Maurice. «I feel at home.» De révéler qu'il rêvait de visiter le pays. «Mon rêve est devenu réalité. L'île Maurice est un pays spécial.» Le président indien souligne avoir été tout particulièrement touché par l'accueil qu'il a reçu. «The reception was magical at the airport.»

Shri Ram Nath Kovind a, dans la foulée, confié être honoré d'être l'invité d'honneur des célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance du pays. «Sinkant an lindépandans, li bien importan», a-t-il lancé en kréol.

Et de rappeler les similarités entre Maurice et la Grande péninsule. «Ce n'est pas seulement le passé qui nous lie. Nous partageons la même destinée, les mêmes valeurs. Des valeurs qui nous ont permis de lutter contre le colonialisme.»