Ile Maurice: Accord maritime avec la France - L'Inde renforce sa présence dans l'océan Indien

Outre la France, l'Inde a conclu un accord en début d'année avec les Seychelles pour l'installation d'infrastructures militairessur l'île Assomption. Entre-temps, celui signé entre Maurice et la Grande péninsule pour la construction d'une piste d'atterrissage, d'une jetée et autres infrastructures à Agaléga demeure secret. Si les autorités locales maintiennent qu'il n'y aura pas de base militaire, les médias indiens semblent, eux, indiquer tout le contraire...

Concrètement, les navires indiens pourront utiliser les facilités des bases navales de la France, permettant ainsi à l'Inde d'étendre sa présence tant dans l'océan Indien que dans toute la région indo-pacifique. D'autant que la France représente la plus grande force maritime dans l'océan Indien, avec des bases à La Réunion et Mayotte. Alors que dans le Pacifique Sud, elle opère à la Nouvelle Calédonie et en Polynésie française.

Au total, la Grande péninsule et la France ont signé 14 accords, dont celui portant sur un soutien logistique. C'était pendant la visite de trois jours du président Emmanuel Macron à New Delhi.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.