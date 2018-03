Ile Maurice: Célébrations de l'Indépendance - La semaine Made in Moris lancée

Made in Moris fait son show. Ce label créé par l'Association of Mauritian Manufacturers (AMM) propose, depuis le vendredi 9 mars et jusqu'au 18 mars, divers articles qui ont été produits localement. Ces articles seront exposés dans deux des trois Monoprix de l'île à savoir celui de Curepipe et celui de Cascavelle.

L'objectif de la campagne cette année est de montrer aux consommateurs que le label ne regroupe pas uniquement des produits agroalimentaires, mais qu'il englobe aussi d'autres savoir-faire locaux dans le secteur de la bijouterie, du textile, du spectacle ou encore de la peinture. Neuf entreprises de ces catégories participeront à la campagne, soit Ravior, Pur'Nam, Mauvilac, Soft Dreams Mattresses & Beddings, AAH Upholstery, PIM, Cozy Bag, Komiko (avec son film Panik) et Bacotex.

Parlant des enjeux derrière la semaine Made in Moris, la direction du label fait ressortir que cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large, à savoir permettre une «interaction intéressante» entre les adhérents et les Mauriciens. Les entreprises adhérentes peuvent, elles, s'appuyer sur la force du label afin d'accroître leur visibilité.

Cette expo-vente a été organisée à la demande des chaînes de supermarchés Monoprix, ce qui témoigne de l'importance du soutien des réseaux de distribution pour l'industrie locale, rappelle la direction de Made in Moris. Le label fête cette année ses cinq ans et regroupe plus de 250 marques.

Enter l'Electrical and Control Specialist

L'AMM vient d'accueillir un nouveau membre: l'Electrical and Control Specialist (ECS) Ltd. Cette entreprise, qui fait partie de Forges Tardieu, est spécialisée dans l'automatisation des procédés industriels. Contacté, le Managing Director, Christophe Desveaux de Marigny, souligne que son adhésion à l'AMM a pour objectif de proposer son savoir-faire aux différents acteurs de l'industrie, notamment en ce qui concerne l'apport de la technologie.

L'arrivée de l'ECS cadre avec la nouvelle stratégie de l'AMM qui vise à amener l'industrie locale vers un nouveau stade de son évolution, c'est-à-dire l'industrie 4.0. Il s'agit d'une étape de modernisation qui touche déjà le secteur industriel à travers le monde, avec l'apport de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle et l'Internet of Thingspour n'en citer que quelques-unes. C'est d'ailleurs un domaine dans lequel l'ECS compte davantage se spécialiser, explique Christophe Desveaux de Marigny.

L'entreprise est entrée en partenariat avec une société française appelée MK Energies. Celle-ci est spécialisée dans les technologies de l'industrie 4.0 depuis plusieurs années. Le fruit de ce partenariat donnera lieu à la création de l'ECS Network, qui opérera à Maurice et qui emploiera du personnel spécialisé dans ces nouvelles technologies, annonce le ManagingDirector de l'ECS.

Catherine Gris, Chief Executive de l'AMM, indique pour sa part que l'arrivée de l'ECS au sein de l'association témoigne d'un intérêt commun qui réunit l'entreprise et l'association. Elle rappelle qu'à la base, l'AMM regroupe surtout des entreprises centrées sur le marché local (domestic-oriented enterprises).

Elle fait remarquer, néanmoins, qu'avec la transformation de l'industrie en raison de l'essor de la technologie et du numérique, il a impérativement fallu travailler avec des opérateurs spécialisés dans les services à l'industrie tels que l'ECS. Parmi ses 70 membres, l'AMM compte une dizaine d'entreprises de la catégorie services à l'industrie.