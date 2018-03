A noter, Rovia Kanga est décédé, à la Pisam, le 1er février dernier, à la suite d'un accident de la circulation sur l'autoroute du nord le 19 janvier 2018. Il était le directeur de publication du journal "Le Mandat" et le 1er vice-président de l'Unjci. Il laisse derrière lui une famille et toute une corporation inconsolables.

Mercredi dernier déjà, à la Maison de la presse, au Plateau, lors de l'hommage de la presse au 1er vice-président de l'Unjci qu'il est, trois membres du gouvernement : Bruno Koné ; Pascal Abinan et Sidi Touré et Martine Coffi Studer (ancienne ministre de la Communication) ont rehaussé la cérémonie de leur présence.

Aussi Boga Sivori pouvaitil s'adresser à son défunt cadet : « Rovia, tu as vécu utile ». Pour le porte-parole de la famille, le fait que leur frère mobilise tant de personnalités, tant de monde est le signe qu'il « a beaucoup apporté au monde des médias et à la Côte d'Ivoire ».Dans son homélie, le prêtre célébrant a mis l'accent sur le fait qu'il y a « un temps pour tout.

Je gardais le secret espoir que quelqu'un viendrait me réveiller (... ) » Les paroles transperçaient tellement le cœur des uns et des autres que tous les regards étaient graves. Ceux qui parvenaient à contenir leur douleur, essuyaient les larmes aux commissures des yeux, par contre, ceux qui n'en pouvaient pas, explosaient modé- rément.

Il est précisément 8 h 20mn, lorsque la dépouille de Rovia Kanga fait son entrée dans la "salle Prestige" d'Ivosep d'Abidjan. Le cercueil porté par six employés des pompes funèbres avancent, à pas rythmés et synchronisés au son du cantique « Seigneur, je viens à toi tel que je suis .

