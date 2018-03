Cote d'Ivoire: Nicolas Kouakou Kouadio (Cdt supérieur-gendarmerie) - "Le désordre ne saurait prendre le pas sur la tranquillité"

C'est la fin de la récréation. Les gendarmes disent ne plus accepter les dérapages des populations ivoiriennes. Surtout celles qui s'attaquent aux symboles de l'Etat de Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est avec un ton ferme que le Commandant supérieur de la Gendarmerie nationale, le Général de division Nicolas Kouakou Kouadio, s'est entretenu avec les populations de M'Bahiakro.

Et ce, lors d'une visite qu'il a effectuée le jeudi 08 mars dernier dans cette localité. Cette visite fait suite aux violentes manifestations des populations qui ont conduit à l'incendie de la brigade de gendarmerie de M'bahiakro , après le meurtre d'une jeune fille.

En présence des autorités locales, notamment de Ba Blaise et d' Atchelaud Fosto Lewis, respectivement préfet et maire de M'Bahiakro , le Général Nicolas Kouakou Kouadio a non seulement fustigé le comportement des manifestants pour s'être attaqués à la brigade de gendarmerie , mais a également décrié et condamné cette propension nouvelle.

Qui consiste à s'attaquer aux symboles de l'Etat et aux biens. Il a fermement exhorté les parents à sensibiliser leurs enfants.

« Le désordre ne saurait prendre le pas sur la tranquillité publique » a mis en garde le Commandant supérieur de la gendarmerie. Aux gendarmes et policiers sur place, il leur a rappelé leur mission d'assurer la protection des personnes et des biens.

« (Vous devez faire preuve de fermeté afin que tous ceux qui se mettent en travers des lois de la République puissent subir la rigueur de la loi. Aussi vous devez éviter tout comportement équivoque dans l'exécution de votre mission », a rappelé le Général de division, Nicolas Kouakou Kouadio.

Mais bien avant les échanges avec les populations et les autorités locales, le commandant supérieur de la Gendarmerie a visité les locaux incendiés de la brigade de gendarmerie et de la Maison d'arrêt et de correction de M'Bahiakro avec le procureur de la République près du Tribunal de première instance de Bouaké.

Faut-il le rappeler, des populations de M'bahiakro ont saccagé et incendié la Brigade de gendarmerie, le mardi 06 mars dernier, après la découverte la veille du corps sans vie d'une jeune élève en classe de 5ème.