Cote d'Ivoire: Centrales d'achats de médicaments essentiels - Les gestionnaires en quête de meilleures stratégies

La disponibilité et l'accessibilité des médicaments essentiels constituent un maillon important dans l'opérationnalisation de la Couverture Maladie Universelle (CMU). Mais les questions de financement mettent à mal la bonne marche de cette politique de distribution des médicaments.

Pour améliorer l'accessibilité de ces médicaments essentiels, la Nouvelle Pharmacie de la Santé Publique (NPSP) a organisé, du 7 au 9 mars dernier, la 20ème assemblée générale de l'Association Africaine des Centrales d'Achats de Médicaments Essentiels (ACAME) à l'hôtel Radisson Blu d'Abidjan. Et ce, autour du thème « Financement des centrales d'achats de médicaments essentiels pour la réussite des politiques de couverture sanitaire universelle ».

Il s'agit pour les 22 pays membres de l'ACAME d'améliorer l'accessibilité physique et financière des médicaments essentiels de qualité aux populations africaines. Assurant la présidence de ces assises, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Raymonde Goudou, a salué la tenue de cette rencontre en terre ivoirienne.

Elle a expliqué que l'accès aux médicaments essentiels est une composante importante de l'offre de soins et globalement de toute politique de santé.

C'est pourquoi, a relevé le ministre de la Santé, le gouvernement d'Amadou Gon Coulibaly encourage l'installation d'unités industrielles pharmaceutiques. « Le gouvernement se félicite de ce que trois (03) unités nouvelles sont en cours d'implémentation, salue et encourage les promoteurs » a-t-elle lancé.

Annonçant que le président de la République a instruit son département ministériel à prendre toutes les dispositions idoines pour favoriser l'émergence du secteur pharmaceutique local.

Cette facilitation, a-t-elle poursuivi, permettra d'améliorer la couverture du marché qui est de 06 %. « Cela appelle bien entendu le financement de ce secteur tant dans la production que dans la distribution », a fait remarquer la première responsable de la Santé en Côte d'Ivoire.

En tout cas, elle s'est félicitée de la tenue de cette assemblée générale dont les conclusions sont très attendues, afin de permettre aux différents gouvernements d'affiner les stratégies de mobilisation des ressources financières nécessaires au financement de la santé, singulièrerement le secteur des médicaments. Aussi a-t-elle exhorté les 22 pays membres de l'ACAME à une franche coopération.

Ce, à l'effet de soutenir des propositions capables de construire une chaine d'approvisionnement en médicaments efficaces.

Dr Raymonde Goudou a profité de ces assises pour féliciter le directeur général de la NPSP de Côte d'Ivoire, Pr Yapi Ange Désiré, pour son professionnalisme à la tête de cette structure dont la réforme intervenue en 2013 a porté ses fruits.

Selon elle, sur une base de 281 références, le taux de disponibilité des produits vitaux au niveau central est de 98 % et celui des autres médicaments essentiels de 90 %.

Cette disponibilité, a signifié la ministre de la Santé, permet de couvrir à 83 % les besoins exprimés en produits vitaux et à 68 % ceux relatifs aux autres médicaments. Dans le cadre de la mise à l'échelle de la gratuité ciblée, la demande des kits d'accouchement exprimées en 2015 et 2016 a été couverte à 99,9 % et 85 % des demandes de kits de césarienne.

« Bientôt, la première agence de la NPSP sera construite à Bouaké pour la distribution des médicaments dans la zone nord », a-t-elle annoncé. Pour sa part, le représentant résident de l'OMS, Dr Jean Marie Yaméogo, s'est réjoui du bilan de l'ACAME.

Il a rassuré que sa structure fera en sorte que les médicaments de qualité soient disponibles pour le bonheur des populations. Quant au président de l'Ordre des Pharmaciens, Dr Charles Boguifo , il a salué la réforme de la Pharmacie de la Santé Publique.

Pour lui, les défis à relever restent l'extension de la Couverture Maladie Universelle (CMU ) et l'installation de la Nouvelle Psp dans les villes de l'intérieur du pays. Il est bon de noter que l'ACAME a été créé en 1996 et regroupe actuellement 22 pays repartis en Afrique de l'ouest, centrale, l'océan Indien et le Maghreb.