Cote d'Ivoire: CNO/CIV/Assemblée génerale élective - Allah Kouamé «vend» le général Palenfo

Cela ne fait l'ombre d'aucun doute. L'Intendant Général Lassana Palenfo a le meilleur profil pour diriger le Comité national olympique de Côte d'Ivoire (CNO-CIV). C'est en substance, la quintessence du message délivré par le directeur de campagne du Général Palenfo pour l'élection du samedi 17 mars 2018, Allah Kouamé, le vendredi 9 mars dernier.

«Ce que je défends aujourd'hui, c'est la cause juste. La Côte d'Ivoire a des positions à défendre au niveau international. Ces positions-là, nous devons les conserver. Le ministère même dit d'assurer le rayonnement de la Côte d'Ivoire par le sport.

C'est-à-dire par les résultats sportifs et les postes que nous pouvons obtenir à l'international. Pour l'instant, c'est le Général Palenfo qu'il faut», a déclaré le président de la Fédération ivoirienne de cyclisme (FIC) et par ailleurs membre de la Confédération africaine de cyclisme (CAC), lors d'un déjeuner de presse à Cocody.

Assisté du pré- sident de la Fédération ivoirienne de badminton, Honoré Zolobé, lui aussi membre du Conseil d'administration de la Confédération africaine de la discipline, il a exposé les atouts de son candidat dominés par une riche carrière de dirigeant et surtout une dose d'expérience.

Coopté membre d'honneur de la Fédération international de judo pour avoir été de nombreuses années durant le président de la Confédération africaine de judo, l'Intendant Général Palenfo est membre honoraire du comité international olympique (CIO) depuis 2012 après avoir été en 2009, membre de la commission des relations internationales du CIO.

Président des Associations des comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA) depuis 2015, l'ancien président de la Fédé- ration ivoirienne de judo entame ainsi son 3ème mandat. Une somme d'expérience et une bonne représentativité internationale sur lesquelles la Côte d'Ivoire n'a pas le droit de cracher dessus, a fait savoir, le président Allah Kouamé.

«Le président Palenfo est quelqu'un qui est connu de partout, en Afrique et dans le monde, a ajouté le président de la FIC. Chaque fois, on dit de lui qu'il est écouté et respecté au niveau du monde du sport. Et c'est cette place que je ne souhaiterais pas que la Côte d'Ivoire perde.»

Des atouts dont la Côte d'Ivoire doit continuer à tirer profit. Toute chose qui fait de lui le meilleur choix pour le moment même si certains pensent qu'il est temps de passer la main. «Le moment viendra où il va céder la main et ce moment n'est pas très loin.

Mais pour l'heure, si notre volonté est de maintenir tous les acquis, d'être positionné comme il le faut, en Afrique, en matière de sport, je crois que pour l'instant, la personne qui est à même de défendre ces couleurs c'est le président Lassana Palenfo», a insisté le conférencier.

Il est revenu sur certains points statutaires et plus particulièrement sur la limite d'âge qui éliminerait son candidat de la course à la présidence du CNO-CIV.

«Certaines choses ont été dites à propos de la limite d'âge. C'est clair que dans les statuts du CNO-CIV, il n'y a pas de limite d'âge pour être président du Comité national olympique. La limite d'âge existe au niveau du comité international olympique (CIO).

Elle est de 70 ans. Au niveau des CNO, chaque pays organise son CNO, comme il l'entend, comme il le souhaite», a précisé le directeur de campagne de Palenfo.

Réélu à la présidence de la Fic pour un second mandat, Allah Kouamé a appelé à dépasser les passions et à privilégier les valeurs qui fondent le sport.