Cameroun: Lions indomptables - A la recherche d'un sélectionneur

Un appel à candidatures international a officiellement été lancé vendredi dernier pour trouver un successeur au Belge Hugo Broos.

La succession d'Hugo Broos est officiellement ouverte depuis quelques jours. L'ancien sélectionneur des Lions indomptables champion d'Afrique en janvier 2017 au Gabon s'est engagé avec le club belge d'Ostende la semaine écoulée. Il va y occuper le poste de directeur sportif. Ce nouvel engagement du technicien belge dont le contrat avec la sélection nationale du Cameroun est arrivé à expiration en février dernier a définitivement tourné la page d'un feuilleton à suspense qui a tenu en haleine les observateurs du football camerounais pendant quelques temps.

En effet depuis plusieurs semaines, le Comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) avait fait part de sa volonté de ne pas renouveler le contrat d'Hugo Broos. Mais le ministère des Sports et de l'Education physique ne s'était pas encore officiellement prononcé sur ce dossier, laissant planer la perspective d'un renouvellement du contrat du Belge. Depuis vendredi dernier les choses sont claires. Le Comité de normalisation de la fédération camerounaise de football a officiellement lancé un appel à candidatures pour un sélectionneur pour l'équipe nationale fanion.

D'après l'appel à candidatures de la Fécafoot, les postulants doivent avoir une solide expérience du football de haut niveau et une bonne connaissance du football africain entre autres critères. Ils doivent en outre être disposés à résider par permanence au Cameroun et en maîtriser une des deux langues officielles. Mais globalement le futur sélectionneur pourrait être un Camerounais ou un étranger. Les candidatures doivent être déposées au plus tard le 24 mars 2018. En attendant de connaître l'identité du futur sélectionneur, les dirigeants du football camerounais ont formellement désigné l'ancien adjoint d'Hugo Broos, Alexandre Belinga pour assurer l'intérim à la tête des Lions Indomptables. Le technicien camerounais avait déjà occupé temporairement ce poste après le limogeage de l'Allemand Volker Finke en 2016.

L'ancien sociétaire du Tonnerre de Yaoundé du temps où il était joueur est un technicien local qui a roulé sa bosse. Il a entraîné plusieurs clubs de l'élite nationale et a aussi fait partie du staff technique de plusieurs sélections nationales. A la fin du mois en cours et la prochaine fenêtre Fifa, c'est donc Alexandre Belinga qui devrait convoquer les joueurs et conduire le groupe qui doit livrer un match amical contre le Koweit. Ce rendez-vous pourrait donner un premier indicateur sur le nouveau visage des Lions Indomptables, après la rencontre initiée par le président du Comité de Normalisation de la FECAFOOT et visant à demander à tous les joueurs camerounais où qu'ils se trouvent, de se rendre disponibles pour revêtir le maillot national s'ils sont sollicités.