Photo: L'Observateur Paalga

Alassanne Ouattara en compagnie de Henri Konan Bédié

"Jeunesse féminine, alors que le RDR conscient de ce que la Côte d'Ivoire rassemblée est importante pour le pays ; alors que le RDR, à travers Alassane Ouattara, est conscient que la Côte d'Ivoire a trop souffert de ses divisions, que la Côte d'Ivoire rassemblée est plus forte, voir qu'à Yamoussoukro, un nouvel arrivant, un politicien de salon qui vient apprendre la politique se permet de dire que le parti unifié n'aura pas lieu avant 2020. Je dis à Jean-Louis Billon qu'il est trop petit pour parler de politique avec nous.

Qu'il aille apprendre à jouer au bowling à l'hôtel Ivoire, car il est un politicien de salon. Nous n'accepterons pas la mendicité politique parce qu'au RDR nous avons de la dignité. Nous avons de la responsabilité. Et pour notre pays, nous avons besoin de paix et de stabilité. Je m'adresse à mon frère Guikahué, qui par son intervention est un homme du passé.

Le vendredi soir, il était avec Kandia Camara pour défendre que nous allions aux élections sénatoriales en RHDP. Il sort de là et va raconter n'importe quoi à Yamoussoukro.

Ça ne fait pas sérieux. Guikahué est un irresponsable et le PDCI doit clarifier sa position avec lui, parce qu'il n'est plus capable de diriger le PDCI. Les présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié ont défini un cap et les choses se feront selon leur volonté.

Et si le parti unifié doit se faire sans Jean Louis Billon et Guikahué, il se fera. Mais se fera avec le PDCI, l'UDPCI, le MFA, le PIT et l'UPCI tous épris de paix. En 2004, où étaient-ils quand Achi Patrick a quitté le gouvernement Gbagbo ? Qui sont ceux qui ont été tués ?

Ce sont les militants du RDR. En 2011, pendant la crise post-électorale qui sont ceux qui ont été tués ? C'est encore vous les femmes du RDR. Guikahué, Jean Louis Billon et consorts, ça suffit. Nous disons à tous ceux au PDCI qui s'agitent, à ces politiciens de salon, que la récréation est terminée.

Le RDR n'acceptera plus d'injures de la part d'irresponsables qui travaillent contre la stabilité de notre pays. Ça suffit ! Madame la secrétaire générale, nous vous mettons en mission, parce que votre mission c'est de nous rassembler.

Mais nous, RDR, n'accepterons plus que Jean Louis Billon, Guikahué et tous ceux qui les suivent insultent impunément Alassane Ouattara. Ils ne sont pas du même niveau.

Et cela, nous ne l'accepterons pas. Le RDR digne et debout en avant. Madame la secré- taire générale, nous sommes debout et à vos ordres »