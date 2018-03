Cote d'Ivoire: MASA 2018 - Une semaine de joie et d'émotions

Elle a surtout exprimé « le bonheur de l'Oif de voir la Côte d'Ivoire s'approprier pleinement cet évènement ». Quant au Pr Yacouba Konaté, directeur général du Masa, il a salué les fondateurs du Masa tels que Henriette Dagri Diabaté ; Alimata Salambéré, Jean-Louis Roys qui ont épousé la vision d'Alassane Ouattara, alors Premier ministre d'Houphouët-Boigny, selon laquelle, il fallait initier une plate-forme pour amener acheteurs et diffuseurs de spectacles d'une part, et les créateurs d'autre part, à se retrouver aux fins de commercer, pour que les artistes vivent de leur art.

« Il s'agit, avec le Masa, de faire d'Abidjan un "hub culturel" et la capitale mondiale de la culture pendant une semaine, car des artistes venant de Chine, du Japon, d'Europe, du Mexique et de plusieurs pays du continent participent à ce festival », a expliqué Maurice Kouakou Bandaman, le ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie. Même son de cloche chez Youma Fall, la directrice de la Diversité culturelle et de la langue française de l'Organisation internationale de la francophonie (Oif).

Cette appropriation fait que le Masa qui signifiait Marché des arts et du spectacle africain, devient, désormais, " le Marché des arts et du spectacle d'Abidjan".

