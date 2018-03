Sénégal: Décès de Mouhamadou Mbodj - Hommages des politiques et de la société civile

Dans ce cadre, il publiait, chaque année, le rapport de Transparency international sur le Sénégal. Mouhamadou Mbodj était aussi connu pour son engagement en faveur de la liberté de la presse, du respect des droits de l'homme et des élections libres et transparentes.

Mouhamadou Mbodj qui repose désormais au cimetière de Yoff avait co-fondé le Forum civil, en 1993, à Dakar, un organisme ayant pour but de veiller à la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption au Sénégal.

Dr Cheikh Tidiane Dièye, coordonnateur d'Enda Cacid, une organisation de la société civile, pleure aussi Mouhamadou Mbodj, «un nom pour toujours associé au combat» pour la justice et la transparence. «Il a contribué à la pacification de l'espace public, à l'émergence de la société civile et à la consolidation d'un un espace citoyen», affirme Dr Cheikh Tidiane Dièye.

«Si aujourd'hui on parle beaucoup de recevabilité, de transparence, de moralisation de la vie publique, on le doit à Mouhamadou Mbodj et au Forum Civil», a soutenu M. Tine.

Selon M. Tine, le défunt coordonnateur du Forum Civil a joué un «rôle fondamental» dans l'institutionnalisation, la crédibilité et la légitimité de l'organisation qui a fortement influencé la création, les orientations de la plupart des organes de contrôles et de régulation des finances publiques au Sénégal.

Face à mes réticences à être associé à une activité que je qualifiais de politicienne, il m'assura qu'il s'agissait plutôt d'un exercice citoyen et patriotique qui transcendait les politiques, auquel participaient des organisations syndicales, citoyennes, religieuses, corporatistes et que le Forum civil en assurait désormais la coordination», a dit Ousmane Sonko, très ému.

