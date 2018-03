Sénégal: Mamadou Diop Decroix, leader d'Aj/Pads - « Nous sommes satisfaits de notre marche »

Mamadou Diop Decroix a aussi souligné que «la jeunesse de ce pays est fatiguée». Et c'est pourquoi elle «accepte de sécher sous le soleil du Sahara, ou encore d'être vendue comme esclave en Libye». Aux jeunes, le député souligne que « leur avenir, c'est ici au Sénégal, et il faut accepter de se battre».

En effet, le député de l'opposition pense que l'objectif premier de la marche était «d'attirer l'attention de la communauté internationale, et nous sommes fiers et remercions les jeunes et les encourageons car la contestation vient seulement de commencer». Aussi, Decroix s'est-il désolé «des propos du Premier ministre, et d'un autre responsable de l'Apr».

Cette marche, Decroix en tire un bilan satisfaisant, et aussi «une certaine fierté, de voir cette jeunesse, et ces leaders, qui ont décidé d'assumer leurs responsabilités, dans un contexte d'expression de notre refus, devant cette dictature».

