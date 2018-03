Le Saes avait proposé la mise en place d'une retraite complémentaire, d'une retraite supplémentaire, l'abrogation de la loi sur le principe de l'écrêtement et d'un nouveau processus de suivi et de pilotage du système de retraite.

Le Saes a ainsi demandé à ses militants de surseoir à toutes les activités pédagogiques et à toute participation à des activités administratives et aux réunions. Le point central de la revendication du Saes, relatif à la question de la retraite, avait dernièrement connu une évolution lors de la rencontre entre le Premier ministre et ce syndicat.

« Aucune évolution positive n'ayant été notée au sujet de la convocation de la séance plénière Saes-gouvernement de validation des résultats issus des différentes réunions de commissions mises en place par Monsieur le Premier ministre et face au mutisme des autorités, le Saes décrète un mot d'ordre de grève de 48 heures renouvelables le lundi 12 et le mardi 13 mars 2018 », note-t-on dans un communiqué du syndicat.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.