Tunisie: Des exportations qui ont rapporté 430 millions de dinars

Les dattes représentent le deuxième produit biologique phare avec une quantité d'exportation qui a atteint 8.000 tonnes pour une somme totale atteignant les 52.2 millions de dinars d'export. Les Allemands, suivis des Hollandais et des Américains sont les populations qui en importent le plus. La valeur ajoutée des dattes bios par rapport aux dattes conventionnelles est de l'ordre de + 20%.

En effet, la quantité des exportations bios, arrêtée en décembre 2017, s'élève à 40 mille tonnes ayant une valeur totale de 430 millions dinars, soit une évolution de +38% de la valeur totale des recettes par rapport à l'année précédente (2016). Le secteur oléicole biologique se taille la part du lion avec un total de 31 mille tonnes exportées vers les cinq continents pour une valeur totale des exportations égale à 337 millions de dinars. L'Italie, la France et les USA sont positionnés en tête des pays importateurs. La valeur ajoutée de l'huile d'olive biologique par rapport à celle qui est conventionnelle s'élève à +32%. On y ajoute un taux de 22,4% si elle est, de surcroît, conditionnée.

A préciser que 5 organismes privés tiers se sont chargés du contrôle et du suivi de la traçabilité des produits ainsi que des régions certifiés biologiques en Tunisie. Ces organismes sont, à leur tour, contrôlés et suivis régulièrement par la direction générale des produits biologiques au sein du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche. Cette équivalence a été le fer de lance de tout le secteur, contribuant ainsi à sa promotion et lui valant un positionnement notable sur le marché international. Les chiffres récemment révélés par la directrice Samia Maamer dénotent un potentiel d'exportation énorme, à développer et à renforcer davantage.

