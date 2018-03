Tunisie: Au grand complet

Après la défaite contre le CA, Abdallah Belhiba, président du club, a convoqué d'urgence l'entraîneur à une réunion pour lui rappeler sa façon de faire et l'inciter à revoir beaucoup de choses. Mal à l'aise, il a insisté surtout sur l'union entre toutes les parties prenantes (staff, comité, joueurs et supporters). L'ESZ a effectivement et plus que jamais besoin du soutien des siens. «On doit chasser le doute et rester solidaires ; impossible n'est pas zarzissien !», a-t-il dit à la fin de la rencontre.

Repartir !

L'échec subi jeudi dernier à Tunis face au CA fait partie du passé. Il faut se concentrer maintenant sur la prochaine confrontation face à l'USM. Tous les joueurs étaient au rendez-vous. Malek Bhar, le capitaine, reconnaît un certain relâchement : «Face au CA, nous avons fourni notre plus mauvaise prestation de la saison. On ne dit pas le contraire. Maintenant, à la guerre comme à la guerre, nous devons gagner le maximum des rencontres qui restent, sans nous occuper de nos voisins. L'espoir est toujours permis». Son message est bien clair.

R.Jeddi a récupéré hier le gardien Jaballah, rétabli, ainsi que les deux éléments, Bjaoui et Touati, qui ont purgé leur sanction. Il dispose ainsi de la totalité de l'effectif. L'équipe joue devant son public. Elle est obligée de tirer profit de ces facteurs. Elle n'a qu'un seul choix pour ne pas se faire distancer par les mal-classés : la victoire. La manière importe peu, le nom de l'adversaire aussi. Tout le monde est averti. Joueurs et staff sont déjà concentrés sur cette partie à enjeu décisif. Le soutien inconditionnel du public devrait durer le long des 90 minutes.

Formation probable

A. Jaballah, Maâroufi, Bhar, Othmani, Touati, Fall, Dawdi, Jebali, Bejaoui, Bouhajeb et Amutu.

Cela n'empêche que Regueï, Addala, Oueriemmi et Mcharek pourraient, à tout moment, faire leur apparition. Tout dépendra du rendement du onze qui sera alignée d'entrée.