Tunisie: Une alternative aux articles de marque des boutiques de prêt-à-porter

«Ici, on peut facilement trouver des robes de soirée de très bonne qualité. Elles sont surtout tendance et "in". Et en plus, elles sont signées par les grands noms de la haute couture ! Qui donc peut résister devant de telles merveilles, surtout que le prix est cassé, car, souvent, j'achète des robes à 35 dinars au maximum», nous raconte Sayda, une cliente fidèle de la boutique, rencontrée sur les lieux.

Des pièces de haute qualité

Mourad, le propriétaire de la boutique, estime que les pièces de marque attirent de plus en plus une clientèle bien précise, ce qui a conféré d'ailleurs à sa boutique un succès auprès des acheteurs, car les pièces qu'ils proposent à leur clientèle sont, non seulement de très haute qualité, mais elles sont très fashion aussi. «Il y en a même des clients qui se déplacent de très loin pour visiter notre boutique, surtout lors du nouvel arrivage. La boutique connaît également une grande affluence lors des fêtes et occasions spéciales, car c'est ici que les fashionistas peuvent trouver des accessoires, des sacs et des vêtements originaux», explique-t-il.

Et de renchérir : «Nous avons une autre boutique de fripe, de ce même style, qui se trouvait à Tunis centre. Elle draine également beaucoup de clients attirés par les grandes marques françaises ou italiennes de prêt-à-porter : des sacs à main, des pochettes de soirée, des manteaux en fourrure et tant d'autres pièces sont à vendre. Voulant s'habiller telles les grandes stars, nos clients, fascinés, ne peuvent pas résister à ces merveilles qui se vendent à des prix très acceptable par rapport au prix original».

De bonnes affaires

Le cas de Leïla, une grande acheteuse de fripe de luxe, en est très révélateur. Cette trentenaire ne loupe aucune bonne occasion pour trouver des vêtements de grandes marques et qui lui vont à merveille. Elle qui connaît presque toutes les boutiques de fripe de luxe de Tunis, estime que le fait de se procurer une pièce originale avec un petit défaut de finition invisible est une bonne affaire. «Il faut quand même laisser un peu d'argent de côté pour pouvoir s'acheter ces trésors. Car, les fringues que l'on trouve dans les boutiques de luxe sont un peu chères par rapport à celles qui se vendent dans d'autres boutiques de prêt-à-porter. Une veste en cuir peut être vendue à 150 dinars. Tout de même, il faut aussi être patient, car, ce n'est pas toujours évident de trouver la pièce de tes rêves, celle qui te mettra en valeur et qui fera toute la différence. Pour ce faire, il faut se rendre régulièrement à ces boutiques afin de trouver ce dont tu as besoin», explique-t-elle.