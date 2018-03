Tunisie: Une réaction impérative

Opoko ou Jaziri épargné ?

La prestation d'Opoko en coupe de la CAF et de Dekhili ont été faibles, à l'image de toute la défense. Faute de solutions de rechange, Marchand devrait redonner à Tka, qui a progressé avant d'être sacrifié, la chance de jouer. Opoko, loin de sa forme après une longue absence, ou Jaziri, de moins en moins sobre, qui va être épargné ? Sur les flancs, Agrebi et Abdi ont été prenables. Et là encore un joueur comme Kchok peut être utile, mais voilà on l'a « grillé » petit à petit , lui qui a débarqué en tant que titulaire international. Au milieu, les choix restent flous même si le trio Ben Yahia-Ayadi-Khelil reste le trio stabilisateur qui a raté sa copie en coupe de la CAF mais qui reste dynamique.

En l'absence de Belaïd, le 4-3-3 reste le plan préféré avec Khefifi et Dhaouadi (ou Chammakhi) sur les couloirs, et Khelifa comme attaquant de pointe. Des surprises de dernière minute pour déstabiliser l'ESS ? Peut-être un Ben Yahia reconverti en arrière droit, une place à Ouedhrefi en milieu, et un Chammakhi lancé dès le début à la place de Khefifi. En tout cas, les Clubistes ont intérêt à reprendre l'attitude qui leur a permis de faire une spectaculaire remontée au classement. Ce sera de bon augure avant le match retour de la coupe de la CAF samedi prochain.