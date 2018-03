Tunisie: Un beau challenge

On est encore bien loin des temps où le club du Bardo pouvait jouer pour le plaisir, mais il est certain qu'il ressent à présent beaucoup moins de stress et d'appréhensions. La vigilance reste en tout cas de mise.

Les copains de Bassem Boulaâbi n'ont pas oublié le scénario du match aller disputé le 16 décembre dernier où ils menèrent sous la pluie (2-0) avant d'être rattrapés (2-2). Ils savent qu'ils ont les moyens de faire beaucoup mieux que résister au leader de la compétition qui paraît voler vers un nouveau sacre, mais qui sera privé ce soir du soutien de son public. Cela peut aider les Stadistes à réussir une belle performance.

Fêtes du 70e anniversaire

Le ST fêtera le 7 juillet prochain en grandes pompes ses 70 ans d'existence. Le vice-président Mourad Sakli a été chargé de préparer le programme de cet anniversaire.

Mais dans l'immédiat, il faut parer au plus pressé et donner un peu d'air aux caisses du club, asphyxiées par un assèchement total des ressources. Une campagne de SMS de soutien est envisagée. Par ailleurs, le bureau directeur s'emploie à solliciter l'appui des mécènes dans cette dernière ligne de la saison où les recettes font défaut afin de payer les joueurs et éviter le scénario ayant précédé le match des huitièmes de finale de la coupe de Tunisie face au CA Bizertin lorsque les coéquipiers d'Elyès Jelassi observèrent une grève des entraînements.

Mhadhebi suspendu

Ayant collectionné le 2 mars contre le CO Médenine un 3e avertissement, le latéral droit Mohamed Salah Mhadhebi déclarera forfait ce soir face aux «Sang et Or». Toutefois, on sait que le retour de blessure de Mohamed Ben Ali apportera une solution à ce poste. Au cas où l'ancien international olympique n'est pas compétitif, c'est le jeune Helmi Jouidi qui occupera ce poste.

Pour le reste, le coach Nabil Kouki va reprendre pratiquement le onze vainqueur du match crucial pour la survie contre le COM. Bien entendu, le dispositif sera beaucoup plus prudent que celui adopté lors de la dernière sortie, un milieu défensif supplémentaire pouvant être intégré dans le onze de base.

Formation probable: Sellami- Ben Ali (ou Jouidi), Belakremi, Boulaâbi, Khemiri- Kethiri, Trabelsi (ou Fouzaï), Jelassi, Jedaied- Kume, Bessan.