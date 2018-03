Tunisie: Ne pas rater l'opportunité

Le match retour aura lieu à Ben Guerdane à la fin de la semaine prochaine et l'équipe essayera de son mieux de se venger devant son public.

Cruciale !

Aujourd'hui, une confrontation cruciale attend l'USBG, à Ben Guerdane. C'est un match à six points. L'adversaire, le SG, la devance de quatre points. Il n'est pas à l'abri, lui non plus. Il fera de son mieux pour vaincre, prendre plus de distance et se rassurer ; et dans les pires des cas, rentrer à Gabès avec un point au moins. Le bureau directeur de l'USBG a demandé le report de ce match, compte tenue des difficultés du déplacement, mais il n'a rien reçu. Le voyage retour a duré 27 heures !

Les coéquipiers de Boufalgha n'ont donc pas le choix. Ils luttent pour la survie. Seule une victoire leur procure un peu d'espoir pour le reste des rencontres. Ils jouent sur leur stade et devant leur public. Ils ne devront pas rater cette opportunité. Une séance de décrassage après leur retour de Brazzaville, puis les dernières retouches dans une seule séance d'entraînement, c'est insuffisant, mais la réintégration des éléments qui n'étaient pas du voyage apaise les soucis de Sellimi.

Formation probable

Braïek, Colibaly, Boufalgha, Raddaoui, Sellami, Ben Hassine, Trabelsi, Jaziri, Taboubi, Zoghlami et Lwa Lwa.