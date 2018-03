Tunisie: De grands défis économiques à relever

Tous les analystes, experts, observateurs et aussi citoyens lambda sont convaincus qu'il faut prendre «ces décisions douloureuses» que tous les gouvernements redoutent comme la peste.

Hier, au palais du Bardo, Marouane Abassi, le nouveau gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), n'a pas mâché ses mots devant les députés participant à une journée d'étude parlementaire sur le thème : «La Tunisie à l'heure des défis économiques».

Il a été clair et tranchant: «Pour rétablir la confiance sociale, économique et politique et faire sortir le pays de sa crise actuelle, il est impératif de prendre ces mesures dites douloureuses dans le but de rompre définitivement avec l'ancien modèle économique qui a montré qu'il ne peut plus réaliser les objectifs auxquels aspirent les Tunisiens».

Et ces objectifs s'appellent retour de l'exportation, encouragement des nouveaux secteurs qui ont fait leurs preuves, comme le textile et le tourisme.

Tout en parlant le langage de la vérité et de la franchise aux députés, Marouane Abassi n'a pas manqué de relever que la situation n'est pas aussi catastrophique que certains le prédisent. «La situation est, certes, difficile mais les deux premiers mois de 2018 ont enregistré quelques indicateurs positifs dans les industries manufacturières et le retour de l'exportation des produits tunisiens et du tourisme. Il faut capitaliser cette éclaircie et comprendre que sortir de la crise actuelle est possible grâce précisément au retour de la valeur travail dans le comportement quotidien des Tunisiens», insiste-t-il.

Et c'est bien grâce au travail et à l'abnégation que les Tunisiens pourront renouer avec les taux de croissance d'avant 2011 (4,5% en 2007 contre 1,9% en 2017) et avec le revenu moyen par habitant qui est tombé de 4.300 dollars en 2007 à 3.520 dollars dix ans plu tard.

Le Pr Hachemi Alaya a lui aussi dressé un diagnostic très poussé de la situation économique en Tunisie et a tiré la sonnette d'alarme sur la nécessité impérieuse «de repenser les fondements de l'économie national qui ne sont plus adaptés ni à l'époque ni à ce que les Tunisiens attendent de la révolution».

Et les chiffres qu'il cite pour appuyer son approche font froid dans le dos: «La Tunisie a perdu 350 entreprises industrielles et le taux de l'emploi est estimé à moins de 40% contre 58% en Afrique et 60% dans le monde».

Que faut-il faire pour que la Tunisie sorte «de cette crise profonde qui perdure depuis une décennie et s'est approfondie après la révolution ? «La solution est possible, estime l'économiste Hachemi Alaya. Elle réside dans l'exploitation optimale des ressources humaines et des grandes compétences que compte le pays et dans l'instauration d'une vision future pour l'économie ou d'une stratégie à long terme».

Les spécialistes ayant fait leur diagnostic et identifié les solutions à emprunter, c'est maintenant aux politiciens de comprendre que l'heure n'est plus aux tiraillements ou aux ambitions personnelles mais bien à une stratégie commune propre à relancer l'économie nationale et à permettre à la Tunisie de recouvrer son statut de site privilégie d'investissement.