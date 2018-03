Ile Maurice: Décorés de la République, le père de notre quadricolore enfin reconnu

Année après année, Gurudutt Moher était le grand absent parmi les décorés de la République.

Ce lundi 12 mars 2018, cet oubli a enfin été corrigé. Le père du quadricolore a, en effet, été décoré à titre posthume. Le créateur de notre «rouge-bleu-jaune-vert» national a été élevé au rang de Member of the Star and Key of the Indian Ocean (MSK).

Par ailleurs, Fazila Jeewa-Daureeawoo est la seule ministre sur la liste des décorés de la République. Le titre de Grand Commander of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean (GCSK) a été attribué à la vice-Première ministre et ministre des Collectivités locales.

Joël de Rosnay et Raj Makoond ont également été faits GCSK. Notamment pour leur contribution dans les domaines scientifique et du développement économique, respectivement.

Six personnes sont élevées au rang de Grand Officer of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean (GOSK). Parmi celles-ci, le père Jocelyn Grégoire, le chef de la fonction publique Nayen Koomar Ballah et le commissaire électoral Irfan Rahman.

Le directeur général de la Mauritius Revenue Authority, Sudhamo Lal, a, lui, été fait Commander of the Star and Key (CSK). Idem pour Hassen Taher et Véronique Zuël-Bungaroo. Au total, huit personnes reçoivent ce titre.

De son côté, Emmanuel Richon reçoit le titre d'Officer of the Star and Key (OSK) pour sa contribution dans le domaine des arts, de la culture et de l'histoire.

Ci-dessous, retrouvez la liste des décorés de la République.

