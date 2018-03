Afrique: «Peintures des Lointains», des images à «montrer sans honte ni tabou»

Le Comité des arbitres et des arbitres des associations membres se sont réunis au Caire, en Égypte,… Plus »

Il a épousé une jeune femme d'origine syrienne et il vivait très proche des habitants du Caire et tirait tous ses sujets du quotidien. »

C'est une collection qui est longtemps restée en marge et que valorisée du fait de son passé colonial au moment de la décolonisation et elle a été largement remisée en réserve. Elle a commencé à être réétudiée qu'au début des années 1980. »

Beaucoup ont été acquises pour l'exposition coloniale de 1931, à une époque où l'on montrait aussi des humains en cage au Bois de Vincennes. Et la plupart de ces tableaux n'étaient plus sortis des réserves depuis longtemps.

L'exposition « Peintures des Lointains » présente quelque 200 œuvres datées de la fin du XVIIIe au milieu du XXe siècle : des peintures, dessins et gravures qui témoignent du regard européen porté vers l'Autre et l'Ailleurs, à l'époque de la colonisation.

