Ile Maurice: Accidents de la route - 12 motocyclistes tués depuis le début de l'année

Lourd bilan. Depuis le début de l'année à ce jour, 28 personnes ont perdu la vie sur nos routes. De ce nombre, on compte 12 motocyclistes. Le dernier décès en date étant celui de Dharmarajen Carpayen, 38 ans.

Les moto-écoles pourront-elles remédier à la situation ? Le ministre Nando Bodha le pense, en tout cas. D'autant que la plupart des 140 000 motocyclistes mauriciens, fait-il ressortir, n'ont aucune formation. «Boukou aksidan zordi péna mem krash. Zot perdi kontrol», a-t-il fait remarquer lors du lancement officiel de la première moto-école du pays, l'Advance Institute of Motoring, à la RHT House, le lundi 5 mars.

Au dire du ministre des Infrastructures publiques et du transport en commun, au total 10 moto-écoles ouvriront leurs portes. D'ailleurs, cette semaine, une autre devrait être opérationnelle. Chacune pourra former 2 000 motocyclistes par an. Ce qui fait 20 000 personnes formées.

La loi a également été amendée. Ainsi, il y aura trois nouvelles catégories pour les permis :

° Un véhicule de type A pour un cylindre au-dessus de 300 cc n'excédant pas 400 kg.

° Un véhicule de type A1 pour les motocyclettes de plus de 50 cc mais moins de 125 cc avec un poids n'excédant pas 400 kg. L'aspirant doit avoir au moins 17 ans pour passer les examens pour ce type de véhicule.

° Un véhicule de type A2. Sont concernés les cylindres de plus de 125 cc et moins de 300 cc pour un poids n'excédant pas 400 kg.

Le permis pour les véhicules de type AM (moins de 50 cc), reste lui en vigueur, pour ceux ayant 15 ans.

Par ailleurs, les détenteurs de learners ne pourront pas circuler sur 11 voies principales à Port-Louis, 4 à Curepipe et sur les routes principales sauf durant la formation sous la supervision d'un instructeur et d'un examinateur de la police. Qui plus est, un learner octroyé sous les nouvelles réglementations restera désormais en vigueur pendant six mois.

Quid de ceux qui ont déjà un learner ? Il y aura une période de transition pour tous les permis provisoires délivrés avant la publication des nouvelles mesures. Le provisional driving licence sera valide pour trois ans (au lieu de six mois) à partir du 1er mars.

Nombre de personnes décédées dans des accidents de la route depuis janvier

Piétons 3

Conducteurs 6

Motocyclistes 12

Passagers 3

Cycliste 1

Passagers en croupe 2

Aide-chauffeur 1

Total 28

Test sur plateau

Le détenteur d'un permis ne devra pas passer l'examen théorique à nouveau lorsqu'il fait une nouvelle application. Il devra en revanche passer le test sur plateau (NdlR, un examen pratique sur piste comportant une vérification du véhicule et des manoeuvres en deux épreuves - lente et rapide) et sur route.

Pour le test sur plateau, la Ring Road sera dans un premier temps utilisée. Le Driving Test Centre de Curepipe, où les infrastructures nécessaires vont être mises en place prochainement, prendra ensuite le relais.