Madagascar: Partenariat - La BNI Madagascar réhabilite l'EPP Amboditsiry

L'EPP Amboditsiry fait peau neuve grâce à la BNI Madagascar.

Unis par une convention de partenariat signée depuis 2017, BNI Madagascar et le ministère de l'Éducation Nationale (MEN) travaille main dans la main pour offrir à la jeunesse malgache un environnement éducatif épanouissant.

Les élèves de l'Ecole Primaire Publique d'Amboditsiry travaillent dorénavant dans un environnement plus sain et agréable. Ladite EPP vient en effet d'être réhabilitée grâce à un partenariat entre la BNI Madagascar et le ministère de l'Education Nationale.

55e anniversaire. L'inauguration de l'établissement rénové a eu lieu le 6 mars dernier et la célébration du 55e anniversaire de l'EPP Amboditsiry ont coïncidé. Ce projet entre dans le cadre de la convention de partenariat entre les deux entités et dont l'objectif est de travailler main dans la main pour offrir à la jeunesse malgache un environnement éducatif épanouissant. Une occasion, en tout cas, par leur détermination, à dynamiser cette collaboration qui est loin de se limiter à un simple coup de pouce en faveur de la bancarisation des fonctionnaires de l'éducation nationale. Anatole Ralison, directeur de Cabinet au ministère de l'Éducation Nationale et Alexandre Mey, directeur Général de BNI Madagascar ont inauguré officiellement ces infrastructures entièrement rénovées qui reflètent l'excellence, une des valeurs communes des deux parties.

Acteur engagé. Première Banque « Malagasy », BNI Madagascar réaffirme, à travers ce geste, son statut d'acteur engagé et responsable du développement de la nation. Cette précieuse contribution met en exergue l'importance accordée par BNI Madagascar au secteur de l'éducation dans le cadre de son modèle de développement inclusif. «Consciente que l'éducation est le plus bel héritage qu'on va léguer à la jeune génération, BNI Madagascar veut, par le biais de ce lifting de l'EPP d'Amboditsiry, améliorer de manière significative les conditions de travail des enseignants et du personnel », a déclaré le D.G de la BNI Madagascar, Alexandre Mey. Le représentant du MEN a pour sa part indiqué que « les bâtiments rénovés auront, à coup sûr, un impact positif sur la performance des 655 élèves».