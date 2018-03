Tunisie: Mohamed Atallah (ancien président de la JSK et ancien membre fédéral) - «Définir les normes»

« Pourquoi pas des dirigeants spécialistes ?»

«Le professionnalisme n'est pas seulement des footballeurs exclusivement consacrés à leur activité sportive et payés en conséquence, ni des dirigeants transformés en gérants de finances. Le professionnalisme, c'est avant tout des structures et une organisation solide capable de tenir compte des droits et obligations de chaque partie. Hélas, actuellement le champ est ouvert pour les intrus. Chaque semaine, nous assistons aux scènes répétitives de violence. Notre football doit stopper l'entrée des intrus dans le domaine du sport. Il est indispensable d'assainir le domaine pour entamer les réformes nécessaires.

Les grands clubs eux-mêmes n'ont rien de professionnel, dans la mesure où ils ont un simple statut d'associations. Il est temps de franchir cette étape et passer au vrai professionnalisme. Une première étape consiste à engager des responsables professionnels et non des bénévoles. Ce changement redonnera plus de stabilité au travail technique des joueurs et du staff technique. Ces dirigeants seront des fonctionnaires dans le club et ils seront responsables de la stratégie du club, notamment le choix du staff technique et le recrutement des joueurs. Nous sommes confondus à cause des recrutements hâtifs et qui dépendent des avis des médiateurs. Pour la plupart des recrues, beaucoup d'argent dépensé sans aucun retour pour le club».