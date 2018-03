Tunisie: Une nécessaire mise à niveau

Implication...

Pour revaloriser le championnat par exemple et améliorer la qualité du mercato, il faudra que la FTF, premier concerné vu que la ligue est un organe complètement transparent et inactif, doit impliquer les grands entraîneurs, et les grands joueurs qui suivent de près le football tunisien. Les spécialistes, les juristes, les journalistes, et tous ceux qui sont liés à la compétition et qui en ont ras-le-bol de ce professionnalisme qui a créé des fossés entre clubs et qui a créé surtout des spirales de déficit budgétaire partout. Sonder l'avis de tout le monde pour déduire des recommandations, des axes d'amélioration est indispensable.

Comme aussi l'obligation de voir les expériences du professionnalisme ailleurs et comment des championnats comme au Maroc, en Turquie, en Arabie saoudite ou dans d'autres pays, ont réussi leur transition vers le professionnalisme. Cela dit, apprendre de l'expérience des grands championnats professionnels est très bénéfique à condition bien sûr de faire attention à la différence des moyens. Une chose est sûre, le format actuel du championnat et les règles du professionnalisme, notamment les obligations des joueurs envers leurs clubs, doivent changer. On ne peut attendre aucun résultat du modèle actuel, «biaisé» à tous les niveaux.