Tunisie: Une mutation hâtive et précoce

On n'ira pas jusqu'à dire que c'était dénoncé par le microcosme sportif. Mais ce n'était pas une affaire de personnes, mais de structures qui donnaient aux dirigeants la possibilité d'exercer un pouvoir personnel quasiment sans partage.

Les clubs de football professionnel étaient alors tous régis par la loi sur les associations, dans un cadre amateur ignorant le profit économique. Les relations sociales internes au sein des clubs correspondaient assez bien à ce qu'ont été les premières générations de présidents, et au mode de domination qu'ils tiraient de leurs professions, le plus souvent exercées dans le cadre d'entreprises gérées sur le mode familial.

Le non-amateurisme ou la dictature des présidents !

Bien avant, le football offrait à ces « chefs d'entreprise » le moyen de concrétiser le modèle de société dont ils voulaient être les artisans, pensé sur le mode de la famille dont ils étaient comme une sorte de père, au service d'une « cause gratuite et utile » qui consistait à faire le bonheur du peuple ! D'une certaine manière, ces notables ont su s'approprier et retraduire dans la logique d'une domination paternaliste et traditionnaliste la fonction éducative que l'esprit victorien reconnaissait au sport, pratiqué comme une fin en soi en ces temps-là. D'autre part, la faible division du travail d'encadrement dans les clubs tunisiens autorisait une concentration des fonctions de la part du président qui était l'homme providentiel.

Tout concourait à lui conférer des pouvoirs illimités en l'absence de réglementation nationale concernant la gestion de la carrière des joueurs qui ne faisait que renforcer son pouvoir.

Maintenant, le statut du joueur professionnel met aussi celui-ci sous la dépendance du club. La différence est que ce contrat ne peut être dénoncé à tout moment de manière totalement unilatérale, sans consultation des joueurs concernés.

Bref, la carrière est assortie de droits précis. Et nos joueurs professionnels sont ancrés dans cette représentation.

Et ils continuent à assumer leur situation sur le mode enchanté d'un destin d'exception qui les fait échapper au sort ordinaire des membres de leur classe sociale !

L'évolution du marché du travail sportif

A ce propos, et pour revenir aux relations à l'intérieur de la bulle du club avant l'adoption du professionnalisme, les relations joueurs-dirigeants n'étaient pas les mêmes que celles présentement en cours.

Elles étaient beaucoup plus faciles, même si les dirigeants étaient beaucoup plus patrons. On signait dans un club et on appartenait à ce club à vie. Si vous vouliez jouer ailleurs, il fallait que le club vous vendît ! L'usage voulait, qu'à 35 ans, le club vous libérât.

Il y avait de vieux joueurs qui signaient dans des clubs plus ou moins huppés. C'était une gentillesse du club !

Pieds et poings liés!

Oui, avant, les joueurs étaient pieds et poings liés!

Quand un autre club s'intéressait à un joueur particulier, ce dernier n'avait aucun moyen de discuter si son club voulait le garder.

En clair, le club fixait un montant inabordable.

C'était toujours unilatéral. C'était la dictature des dirigeants.

Mais, d'un autre côté, il faut bien voir aussi que le joueur sociétaire n'était pas malheureux, parce que c'était une profession, si on peut appeler cela une profession! C'est quand même extraordinaire d'exercer sa passion comme un métier.

Mieux encore, si l'équipe de football dudit joueur suscite tant d'émotion dans la victoire comme dans la défaite, c'est qu'elle ne représente pas uniquement de l'extérieur une communauté locale, mais qu'elle joue intensément la vie de cette dernière!

Une pareille incorporation, surtout lorsqu'elle est fortement relayée par la presse, engendre un sentiment largement partagé d'esprit d'équipe, au-delà de tout engagement contractuel et de tout cadre juridique (professionnalisme ou autre).

C'est avant tout un fondement objectif qui constitue une réalité indéniable dont le joueur peut s'enorgueillir !

L'économie déniée

Avec l'arrivée de la publicité et l'accroissement des droits de retransmission télévisée comme source de financement supplémentaire au profit du football professionnel, les budgets des clubs tunisiens devaient gagner en liquidités. Sauf que le partage de la manne n'a pas été équitable. Ce qui a conduit à mettre l'existence même de certains clubs en péril. Il ne faudrait cependant pas faire commencer la naissance d'une économie du football professionnel avec la montée inflationniste des budgets. On a pourtant noté une certaine intrusion des profits matériels et sociaux dans le football professionnel. Sauf que le professionnalisme à la sauce tunisienne ne peut être décrit par les seules données comptables.

Il doit forcément impliquer une description du mode de gestion qui soit inséparable d'un type de relations sociales, et ce, en vue de ne pas rendre cette comptabilité méconnaissable, voire illisible.

Le passage au professionnalisme en Tunisie ne s'est pas opéré de manière naturelle et efficiente. Il aurait peut-être fallu prendre une période suffisante pour neutraliser les aléas de la gestion sportive et surtout établir à terme une corrélation entre l'importance du capital économique engagé et les objectifs par l'intermédiaire des résultats obtenus.