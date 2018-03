Tunisie: Situation décantée

Le Club Sfaxien s'installe à la deuxième place après avoir dominé à domicile l'Etoile du Sahel qui s'est contentée finalement de la troisième place.

Il est inutile donc d'attendre la rencontre de Sousse reportée pour ce mercredi entre l'ESS et l'EST puisqu'elle est devenue sans enjeu et constitue une simple formalité.

Le classement final nous a permis de connaître l'ordre des demi-finales du super play-off, conformément aux règlements en vigueur. L'Espérance affrontera la Saydia.

Le Club Sfaxien sera opposé à l'Etoile du Sahel. Les deux équipes citées en premier lieu auront le droit de choisir les lieux de l'aller des demi-finales.

Notons à ce propos qu'en cas d'égalité (une victoire et une défaite) pour chaque équipe, on aura recours à la «belle».

La performance des «Sang et Or» avant-hier était attendue malgré la résistance affichée par les banlieusards de Sidi Bou Saïd qui se sont contentés finalement du second set 25-21.

Expérience, savoir-faire et agressivité constituaient les principales armes des coéquipiers de Hosni Karamosli leur permettant de dominer le set inaugural 25-18, de revenir à la charge au troisième set 25-21 et tirer leur épingle du jeu dans l'ultime set 25-22.

Le Club Sfaxien a vite réagi après la défaite du mercredi dernier à Tunis. L'équipe n'a pas sombré dans le doute. Mieux encore, elle a livré sa meilleure prestation en play-off.

Survoltés, sereins, mieux inspirés et avec des arguments techniques solides, les camarades de Omar Agrebi ont dominé convenablement leur sujet face à des Etoilés loin de leur forme habituelle. Ceux-ci étaient débordés par les actions rapides des Clubistes de Sfax qui parvinrent à remporter aisément les deux premiers sets 25-14, 25-21.

Et même si au troisième set avec le réveil de l'Etoile, la partie s'est animée, gagnant en intensité de part et d'autre, avec plus de combativité, Hamza Nagua et consorts n'ont qu'à quatre reprises réussi à prendre l'ascendant mais sans dépasser l'écart d'un point 19-18, 22-21 et 23-22 et 24-23.

Plus réaliste et avec deux attaquants efficaces à souhait, en l'occurrence Santos le Brésilien et Larbi Ben Abdallah, le CSS ne lâchait rien en marquant trois points de suite qui ont suffi à sanctionner les débats en sa faveur.

Play-out : la Mouloudia réagit, le TAC décolle. Le fait saillant de la dernière journée de l'aller de la phase maintien s'est déroulé à La Marsa par la coriace équipe de la Mouloudia de Boussalem en damant le pion à l'ASM sur un score net 25-20, 25-22, 25-15. Déplacement admirablement réussi après le petit faux pas de la journée précédente, et permettant aux Mouloudiens de rejoindre leur rival le COKélibia en tête du tableau.

Les Kélibiens ont éprouvé d'énormes difficultés à domicile pour renverser la vapeur au cinquième set face aux postiers de Sfax (15-8). Ceux-ci en récoltant un seul point de leur voyage occupent seuls la troisième place. Enfin, le Tunisiar affichait un sourire radieux au terme de sa première victoire réalisée dans son fief, face à l'USTSfax qui continue à inquiéter.