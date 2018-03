Tunisie: Talismans, grisgris, et autres amulettes...

Egalement venu de cet Orient proche et tout aussi superstitieux, le scarabée turquoise, insecte sacré des pharaons, raconte l'histoire de cette Egypte millénaire où tout était sens et symboles.

Le piment rouge, généralement en corail, est le symbole que les chauffeurs de taxi accrochent le plus volontiers à leur rétroviseur. Sa forme, sa piquante réputation, sa couleur de feu est censée décourager le mauvais œil. Tout comme est censé le renvoyer à son émetteur l'œil bleu qui, lui, nous vient du proche-Orient, mais que l'imagerie populaire a rapidement adopté. Œil de verre ou de céramique, il fait très vite l'objet de tous les engouements, bien que n'appartenant pas directement à nos traditions. Les stylistes l'adoptent, l'inscrivent sur les tee-shirts, le brodent sur les pochettes, et en signent même les jeans. Quand les bijoutiers ne l'interprètent pas en pendentifs, bracelets ou bagues.

Tout aussi apprécié tout autour de la Méditerranée, le poisson en réconcilie les deux berges. Il appartiendrait aux premiers chrétiens qui en auraient fait leur signe de reconnaissance, et qui l'ont partagé avec les peuples de la mer. Lui aussi adopte toutes formes, bijoux ou porte-clé, objet de décoration, ou brodé de paillettes, inscrit dans les motifs de céramique mais aussi dans le marbre, et, plus récemment, interprété en pâte d'amande sous forme de confiserie.

Mais pas toujours puisqu'on la retrouve en Israël et en Amérique Latine, où le symbole des cinq doigts est gage de bonheur. Elle sera d'or ou d'argent, de cuivre ou de céramique, portée en bijou, brodée sur un vêtement, ou peinte sur des objets, le but est le même.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.