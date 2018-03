Tunisie: Un nul rassurant

Dans le stade, les gens étaient menaçants. Envahissement du terrain, insultes et agression de plusieurs de nos joueurs au vu et au su de tout le monde. Il était devenu impossible que les joueurs quittent le stade en sécurité. Nous demandons aux responsables que justice nous soit rendue».

Cette fin de match fut, d'après les joueurs et les dirigeants aghlabides, un véritable cauchemar pour toute l'équipe, et Ali Kalaï d'expliquer : «Après le sifflet final de l'arbitre, nous avons vécu des moments de terreur. Nous en avons vu de toutes les couleurs.

Où allons-nous avec ce déferlement de violence dans certains de nos stades. Pauvre football avec ces pseudo-responsables passés maîtres dans l'art de la provocation et qui ne reculent devant rien pour semer le désordre et créer un climat de troubles frisant la terreur dans nos stades.

Pour sa part, le gardien Kalaï a été vigilant et a arrêté les rares tirs des Sudistes. Après la pause, l'entraîneur Chriti a maintenu les mêmes choix prudents. L'entrée de Zaïdi et de Louay Hamdi avait pour but d'exploiter les espaces dans l'arrière-garde sudiste mais les Aghlabides ont manqué de concrétisation en phase de finition.

