Tunisie: Journée de colère contre l'accord Open Sky

De son côté, le secrétaire général adjoint de l'Ugtt, Slaheddine Selmi, a déclaré que toutes les formes de militantisme sont possibles, y compris une grève générale et des sit-in, pour pousser le gouvernement à revoir l'accord de ciel ouvert et rompre avec la sous-traitance, mettant l'accent sur la nécessité de préserver Tunisair en tant qu'institution publique et locomotive pour le reste des institutions nationales.

Il a ajouté que l'Ugtt luttera contre toutes les tentatives de cession des institutions publiques dont Tunisair, appelant le gouvernement à suspendre l'accord de ciel ouvert et à mettre le dossier de cette compagnie sur la table des négociations pour améliorer les conditions de ses employés et rompre définitivement avec la sous-traitance.

Le président de l'union régionale du travail de l'Ariana, Mohammed Chabi, a déclaré à la TAP qu'il existe un plan orchestré pour la cession de Tunisair et l'affaiblir à travers cet accord qui permettra à de nombreuses compagnies aériennes internationales de transporter des passagers au détriment de Tunisair qui connaît des difficultés structurelles et logistiques.

