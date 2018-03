Tunisie: D'un sport à l'autre

La Tunisie et l'Egypte se qualifient au championnat d'Afrique.

Les équipes nationales garçons de Tunisie et d'Egypte se sont récemment qualifiées au championnat d'Afrique de tennis des U12 prévu du 27 au 31 août prochain, à l'issue du championnat nord-africain, qui s'est disputé, en Algérie.

Lors de cette cinquième et dernière journée, la Tunisie s'est imposée devant l'Egypte sur le score de deux victoires à une (2/1).

Au classement final, les Tunisiens terminent en tête, devant l'Egypte, le Maroc, l'Algérie et la Libye. Ces deux dernières équipes se sont rencontrées au titre de cette même journée, les Algériens l'ont emporté largement sur le score de trois à zéro (3/0). Les Marocains étaient au repos. Chez les filles, les Marocaines et les Tunisiennes, déjà qualifiées la veille pour le championnat d'Afrique prévu au Maroc, ont pris les deux premières places du tournoi.

Tournoi de Zhuhai: Malek Jaziri éliminé

Le Tunisien Malek Jaziri a été battu par l'Australien Alex Bolt dans le cadre des quarts de finale du tournoi de Zhuhai en Chine. Le numéro 244 mondial s'est imposé en deux sets 6/1 et 6/4 en 60 minutes.

Démissions à la fédération d'escrime

Trois entraîneurs et quatre membres de la Fédération tunisienne d'escrime ont récemment annoncé leur décision de démissionner.

Les démissionnaires ont évoqué surtout l'absence de liens avec la présidente de la fédération. Ils ont dénoncé les décisions unilatérales et l'absence de concertation avec les autres membres du bureau. De leur côté, les entraîneurs ont exprimé le rejet des déclarations de la présidente de la fédération qui a émis des doutes sur leurs capacités et compétences. Les entraîneurs démissionnaires sont: Maher Chourou, Souhaïl Sakrani et Mohamed Ben Aziza. Les membres de la fédération démissionnaires sont: Tijani Abdennaceur, vice-président de la fédération, Lamjed Jemal, trésorier, et deux membres, Imen Megdiche et Samia Marrouki.

Handball : La Tunisie affrontera l'Espagne en amical

La sélection tunisienne de handball effectuera un stage entre le 1er et le 8 avril prochain. Les champions d'Afrique se déplaceront à Madrid le 2 avril. Un match amical aura lieu cinq jours plus tard à partir de 20h00 face à la sélection espagnole. A noter que les joueurs locaux débuteront leur stage le 26 mars.

Athléthisme : Yahia, Layouni et Boubaker au Maroc

Dans le cadre de la préparation aux échéances internationales, dont notamment les Jeux méditerranéens, trois athlètes se sont envolés hier pour le Maroc pour effectuer un stage dans la région d'Ifran qui se situe en altitude. Il s'agit des deux coureurs du 3.000 m steeple, à savoir Amor Yahia ,Raouf Boubaker et le coureur des 800 m à savoir Abdessalem Layouni.Ils sont accompagnés par les deux entraîneurs Amor Rached et Ridha Guizani. Le stage se poursuivra jusqu'au 4 avril prochain.

Hammamet, capitale de la marche

La ville d'Hammamet abritera mardi 20 mars les championnats nationaux de marche. Ce sont les meilleurs athlètes dans chaque catégorie (masculine et féminine) qui prendront part à cette compétition. On prévoit environ 500 athlètes qui seront au rendez-vous. Et comme d'habitude le plus grand nombre de participants dans chaque épreuve appartiennent aux clubs spécialistes, en l'occurrence Le Club de La Garde Nationale, Akouda; Om Kelil, Le CMA Kairouan et Al Fahs.

Boxe : Hammami et Badri, candidats pour la présidence de la fédération

L'assemblée nationale élective de la Fédération tunisienne de boxe se tiendra le 14 Avril prochain dans le siège des fédérations . Deux listes seulement se sont présentées à ces élections. Une est présidée par Mahmoud Hammami, l'ex-secrétaire général du Comité national olympique et ex-trésorier de la FTF, et l'autre liste est présidée par Mustapha Badri, ancien membre et président de la Fédération de boxe. Le dernier président de la fédération, en l'occurrence Kamel Deguiche, ne s'est pas présenté.